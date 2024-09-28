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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'a az kaldı

        'Güldür Güldür Show'a az kaldı

        SHOW TV'de yayınlanan, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show', 12'nci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Kahkahanın değişmez adresi 'Güldür Güldür Show', yıllardır ara vermeden sürdürdüğü başarısına bir yeni sezon daha ekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:37
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        Kahkahalarla buluşmaya az kaldı
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        Fenomen karakterleriyle ve gündem yaratan skeçleriyle yeni sezona iddialı gelen 'Güldür Güldür Show’un 12'nci sezon afişi de yayınlandı. ‘Güldür Güldür Show', tiyatro salonunda ve televizyon karşısında izleyicilerin takdirini ve alkışını toplamaya devam ediyor.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        ‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümleriyle yakında SHOW TV’de.

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        #Güldür Güldür Show

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