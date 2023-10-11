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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show' 11. sezon afişi hazır

        'Güldür Güldür Show' 11. sezon afişi hazır

        Yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show', 11'inci sezonuyla cumartesi günü SHOW TV'de başlıyor. Tiyatro seyircileri ile televizyon izleyicilerini tek çatı altında eğlendiren 'Güldür Güldür Show' 11'inci yılında yine gündem yaratmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:48
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        'Güldür Güldür Show' 11. sezon afişi hazır
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        Güldür Güldür Show’, dillere pelesenk olan fenomen karakterlerine ve skeçlerine yenileri de ekleyerek 11'inci sezona bol kahkahalı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        ‘Güldür Güldür Show’, 11. sezonuyla 14 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Güldür Güldür Show
        #show tv

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