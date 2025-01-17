Gülcan Arslan'ın Bali günlükleri
Gülcan Arslan, bir süredir aralarında Furkan Andıç'ın da olduğu arkadaş grubu ile Bali'ne tatiline devam ediyor
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Oyuncu Gülcan Arslan, aralarında Furkan Andıç'ın da olduğu arkadaş grubuyla birlikte 2025'i karşılamak için Endonezya'da almıştı.
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Yeni yılı kafasında şapkası ve kırmızı bikinisiyle karşılayan Gülcan Arslan'ın tatili devam ediyor.
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Endonezya'nın turizm bölgelerinden Bali Adası'nda olan Gülcan Arslan, tatil fotoğraflarını, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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Gülcan Arslan ile arkadaşlarıyla çıktıkları gezilerde Bali Adası'nın doğasının güzelliklerini keşfetti.
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38 yaşındaki oyuncu, ayrıca denize girerek okyanusda yüzmenin keyfini çıkardı.
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Endonezya'nın altını üstüne getiren Gülcan Arslan, daha sonra da Gili Adası'na geçti.
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Arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren Gülcan Arslan, son olarak da pembe bikinisiyle ineklerin önünde poz verdi.
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"HEY GİLİ GÜNLER"
Gülcan Arslan, fotoğraflarına da "Hey Gili günler..." notunu düştü.