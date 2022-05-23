Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Gülbin Tosun'dan Mahra Melin Pınar'ın annesine hakaret dolu sözler! Gülbin Tosun kimdir, ne dedi, ne oldu ve istifa etti mi?

Gülbin Tosun'un Mahra Melin Pınar'ın annesine sözleri olay oldu! Gülbin Tosun kimdir ve ne dedi?

FOX Ana Haber Hafta Sonu spikeri olan Gülbin Tosun, günün en çok merak edilen kişileri arasında öne çıkıyor. Tosun, 10 yaşında başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a Twitter üzerinden verdiği yanıt sonrası bir anda gündeme oturdu. Sosyal medyada, Gülbin Tosun'un sözleri hakaret içerikli olarak değerlendirip kendisini istifaya çağrılırken konuyla ilgili Tosun tarafından bir mesaj paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında ve nereli konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

23.05.2022 - 14:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • FOX TV'nin Ana Haber Hafta Sonu spikeri olarak görev yapan Gülbin Tosun, hakkında en çok araştırma yapılan kişilerin başında geliyor. Ünlü spiker, Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesine sosyal medya üzerinden verdiği cevabın ardından bir anda Twitter gündemine oturdu. Tosun'un Mahra Melin Pınar'ın annesine verdiği yanıt, sosyal medyada tehdit ve hakaret içerikli olarak değerlendirilirken kendisi de istifaya çağrıldı. Gülbin Tosun, istifa iddialarıyla ilgili bir açıklama paylaştı. Peki, Gülbin Tosun kimdir, ne dedi ve ne oldu? İşte, detaylar...

  • NELER YAŞANDI?

    FOX TV'de hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun, köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar'ın annesine tehdit ve hakarette bulundu. 

    10 yaşında sokak köpeği saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi, Tosun'a, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünden mezarda bile rahat yok. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar mezarda bile rahat yok, mezarda" yorumunda bulundu.

    Tosun ise bu yoruma, "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" yanıtını verdi. 

  • GÜLBİN TOSUN İSTİFA EDECEK Mİ?

    Gülbin Tosun'un bu yanıtına sosyal medyada tepkilere sebep oldu. 

    Tosun, gelen tepkilerin ardından yorumunu silerek yeni bir paylaşımda bulundu.

    İstifa etmeyeceğini belirten Tosun, şu ifadeleri kullandı:

    "İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı!  #GülbinTosunİstifa Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşaAllah"

  • GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

    Gülbin Tosun 10 Kasım 1977 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema bölümünde  ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu.  Reuters haber ajansında staj yapan Tosun, 1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı. 1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı. 2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu. 2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sunan Tosun, 2009'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise FOX Ana Haber'i sunmakta.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.