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        Haberler Müzik Gülben Ergen, 'Sen Gidince'yi kliplendirdi

        Gülben Ergen, 'Sen Gidince'yi kliplendirdi

        Gülben Ergen, Beyaz Kelebekler grubundan ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminden aşina olduğumuz 'Sen Gidince'yi yeniden yorumlayıp, şarkıya klip çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:30
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        'Sen Gidince'yi kliplendirdi
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        Gülben Ergen, 'Sen Gidince' şarkısını Taşkın Sabah'ın yeni düzenlemesiyle okudu. Ergen, Beyaz Kelebekler grubundan ve ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ filminden aşina olduğumuz şarkıya klip de çekti.

        Yönetmen koltuğunda Safa Gülsoy’un oturduğu klip için 45 kişilik bir ekip çalıştı. Klibin kreatif direktörlüğünü Özgür Mete üstlendi. 'Sen Gidince' için 6 ayrı oda dekoru yapıldı ve Gülben Ergen her odada farklı bir kıyafet girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gülben Ergen
        #Sen Gidince

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