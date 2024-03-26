Gülben Ergen kimdir, kaç yaşında? Gülben Ergen’in hayatı ve biyografisi

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Gülben Ergen, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biridir. 25 Ağustos 1972'de İstanbul'da doğmuştur. Müzik kariyerine adım atmadan önce mankenlik yapmıştır. Henüz 16 yaşındayken Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olmuş ve bu deneyim ona ilk adımlarını attığı bir platform olmuştur. Peki, Gülben Ergen kimdir? Gülben Ergen kaç yaşında? İlk sinema deneyimini 1988 yılında Bülent Ersoy'un oynadığı "Biz Ayrılamayız" filminde yaşayan Ergen, ardından Kartal Tibet'in yönettiği "Deniz Yıldızı" filminde Kenan Kalav ile başrolü paylaşmıştır. Daha sonra Cüneyt Arkın ve Eşref Kolçak'la birlikte "Av" ve "Kanun Savaşçıları" gibi filmlerde rol almıştır.

REKLAM Müzik kariyerine ilk adımını 1997 yılında "Merhaba" adlı albümüyle atmıştır. Bu albüm, Türk Sanat Müziği ağırlıklı olup, Ergen'in müzikal çeşitliliğini ve yeteneğini göstermesi açısından önemlidir. Ardından 1999 yılında "Kör Aşık" albümünü çıkarmış ve bu albümde daha çok pop tarzına yönelmiştir. Albümlerinde Sezen Aksu ve Şehrazat gibi ünlü isimlerle çalışmıştır. Müzik kariyeri boyunca 17 albüm çıkarmış ve 200'den fazla şarkıya imza atmıştır. Televizyon dünyasında da aktif olan Gülben Ergen, "Gümbür Gümbür Gülbence" programıyla geniş kitlelere hitap etmiş ve popülerliğini artırmıştır. Ayrıca "Marziye", "Dadı" ve "Hürrem Sultan" gibi dizilerde rol almıştır. Özel hayatında ise evlilikleriyle de gündeme gelmiştir. 2004 yılında Mustafa Erdoğan ile evlenmiş ve üç oğlu olmuştur. Ancak bu evlilikleri sona ermiş ve 2014 yılında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik ile evlenmiş, 2016 yılında boşanmıştır.

Gülben Ergen Hayatı Gülben Ergen, Türk müzik endüstrisinin önde gelen isimlerinden biri olarak hem müzik hem de televizyon dünyasında önemli bir kariyere sahiptir. 1972 yılında İstanbul'da doğan Ergen, kariyerine mankenlik ve oyunculukla başlamıştır. Ancak daha sonra müzik piyasasına adım atmış ve büyük bir başarı elde etmiştir. Özellikle albümleri ve şarkılarıyla tanınan sanatçı, birçok ödül kazanmış ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. REKLAM 1997 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü "Merhaba" ile müzik dünyasına adım atan Ergen, bu albümde Türk Sanat Müziği ağırlıklı şarkılar seslendirmiştir. Albüm, "Sana Sana", "Yaramaz", "Aşkta Kural Tanımam", "Boşvere Boşvere", "Sensiz Mutlu Olamam" gibi şarkılarla dikkat çekmiştir. 2001 yılında "Dadı" dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Müzik kariyerindeki başarıları arasında ise 2004 yılında çıkardığı "Uçacaksın" albümü, 600.000 satış rakamına ulaşarak MÜ-YAP'tan diamond ödülü alması ve 2009 yılında "Giden Günlerim Oldu" şarkısının Türkiye resmî listesinde yılın en uzun süre bir numarada kalan şarkısı olması öne çıkmaktadır. 2006 yılında "Gülben Ergen" adını taşıyan albümüyle müzikseverlerle buluşan sanatçı, bu albümde de popüler şarkılarını dinleyicilerle paylaşmıştır. Albümdeki "Yalnızlık", "Lay La Lay Lalay", "Yani" gibi şarkılar, Ergen'in kariyerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Üç çocuk annesi olan Gülben Ergen, 2018 yılında OnurAkayMedya Yılın Ödülleri'nde "Yılın Annesi" seçilmiştir. Toplam albüm satışının 2 milyonun üzerinde olduğu bilinmektedir. Sonraki yıllarda da "Aşk Hiç Bitmez" (2008), "Uzun Yol Şarkıları" (2009), "Hayat Bi' Gün" (2011), "Kalbimi Koydum" (2015) ve "Seni Kırmışlar" (2020) gibi albümler çıkaran Ergen, bu albümlerle de müzik dünyasındaki başarısını sürdürmüştür. Kariyeri boyunca birçok albüm ve şarkıya imza atan Ergen, hem müzikal yeteneği hem de sahne performansıyla Türk müzik endüstrisinde önemli bir yere sahiptir.

Diskografi: Merhaba (1997)

Kör Aşık (1999)

Sade ve Sadece (2002)

Uçacaksın (2004)

Gülben Ergen Live in İstanbul (2005)

9+1 Fıkır Fıkır (2005)

Gülben Ergen (2006)

Aşk Hiç Bitmez (2008)

Uzun Yol Şarkıları (2009)

Şıkır Şıkır (2011)

Hayat Bi Gün (2011)

Durdurun Dünyayı (2012)

Sen (2013)

Kalbimi Koydum (2015)

Esasen (2017) Filmografi: 1988 Biz Ayrılamayız

1989 Av

1990 Hanımın Çiftliği

1991 Kanun Savaşçıları

1992 İşgal Altında

1994 İki Kız Kardeş

1997 Fırat

1998 Marziye

2001 Dadı

2002 Hürrem Sultan 2006 Gönül

2008 Gülben Ergen'le Sürpriz

2009 Popstar Alaturka

2011 Gülben

2012 Seda Sultan

2013 Gülben -Bir Milyon Kimin?

2015 Rising Star Türkiye

2017-Vezir Parmağı Edis kimdir, kaç yaşında? Ferdi Tayfur'un hayatı ve biyografisi