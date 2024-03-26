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        Haberler Yaşam Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında? Ferdi Tayfur'un hayatı ve biyografisi

        Ferdi Tayfur kimdir, kaç yaşında? Ferdi Tayfur'un hayatı ve biyografisi

        Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, kederli ve duygusal şarkılarıyla tanınır. Kendine özgü yorumuyla ve özgün tarzıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Bugüne kadar sayısız albüm ve filmde yer almıştır. Ferdi Tayfur, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak müzik dünyasında yerini almıştır. Peki, Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur kaç yaşında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 09:13 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:13
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        Ferdi Tayfur'un hayatı ve biyografisi
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        Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945'te Adana'da doğmuş Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncudur. Asıl adı Ferdi Tayfur Turanbayburt'tur. Müzik kariyerine 1960'lı yılların sonunda başlamıştır. Ferdi Tayfur, çocukluk döneminde zorluklarla dolu bir hayat yaşamıştır. Babasının ölümü ve ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle eğitimine devam edememiş ve çalışmak zorunda kalmıştır. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymuş ve çeşitli etkinliklerde şarkı söylemiştir. İlerleyen dönemlerde Adana Radyosu'nun düzenlediği bir müzik yarışmasına katılarak başarı elde etmiştir. Ferdi Tayfur nereli? İşte Ferdi Tayfur hayatı…

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        Ankaralı Ferdi Tayfur sanat hayatına başladıktan sonra İstanbul'a giderek müzik kariyerine odaklanmıştır. İlk plağını doldurduktan sonra müzik dünyasında adını duyurmaya başlamıştır. Ancak maddi zorluklar nedeniyle müzik kariyeri kesintiye uğramış ve zaman zaman çiftlikte çalışmıştır. Daha sonra yeniden müziğe odaklanarak albümler çıkarmış ve önemli başarılara imza atmıştır. Ayrıca oyunculuk kariyerine de adım atmış ve birçok filmde rol almıştır. Hem müzik hem de oyunculuk alanında önemli eserlere imza atmış olan sanatçı, aynı zamanda senaryo yazıp yönetmenlik de yapmıştır. Reklam filmlerinde de yer almış ve romanlar yazmıştır.

        Albümler:

        • 1967 - Melekler Yüze Güler/Derdin nedir sormuyorlar
        • 1968 - Leyla/Aşkınla Beni Öldürdün
        • 1968 - Tatlı Çingenem/Adana Barajında
        • 1968 - Eyvah/Kalbimde Bir Ateştin(sürtük)
        • 1969 - Dilek Kapısı/Öldürecek Beni Bu Kara Sevda
        • 1969 - Dünya Ahret Kardeşimsin/Bilemem ki Deli Gönül
        • 1970 - Kaderimsin /Çok Bekledim Gelmedin
        • 1971 - Yapıştı Canıma Bir Kara Sevda/Allah Şahidim Olsun
        • 1971 - Nerelerdesin Sultanım / Sebebim Nazlı Yar Oldu
        • 1972 - Mahkumların Duası / Mahşer Günü
        • 1972 - Sana Kaderimsin Dedim / Postacılar
        • 1973 - Dur Dinle Sevgilim / Kır Çiçekleri
        • 1974 - Yüreğimde Yara Var / Bana Gerçekleri Söyle
        • 1974 - Ne Bilirdim Ki / Sakın Düşme
        • 1975 - Akşam Güneşi / Çiçekler Açsın
        • 1975 - Bırak Şu Gurbeti / Sevdalılar Beni Anlar
        • 1975 - Çeşme / Muhtaç Etme Beni
        • 1976 - Alıştım / Yağmur Gözyaşım
        • 1976 - Yadeller – Ağlamazsam Uyuyamam
        • 1976 - Huzurum Kalmadı
        • 1977 - Benim Gibi Sevenler / Söz Geçmiyor Gönlüme
        • 1977 - Vazgeç Felek / Derbeder
        • 1977 - Batan Güneş
        • 1978 - Merak Etme Sen / Söz Veriyorum
        • 1978 - Son Sabah
        • 1979 - Hapishane (Görüş Günü) / Gönül Oyunu
        • 1979 - Yuvasız Kuşlar
        • 1980 - Nisan Yağmuru
        • 1981 - İnsan Sevince
        • 1982 - Ben De Özledim Odebs Plak
        • 1983 - Sen de mi Leyla
        • 1984 - Yaktı Beni
        • 1985 - Kurtuldum
        • 1986 - Ferdifon'dan Seçmeler 1
        • 1986 - Haram Oldu
        • 1978 - Ferdifon'dan Seçmeler 2
        • 1987 - İçimde Bir His Var - Ya Benimsin Ya Toprağın
        • 1987 - Ferdifon'dan Seçmeler 3
        • 1988 - Naz Etme - Canına Okuyacağım
        • 1989 - Allah'ım Sen Bilirsin (albüm)
        • 1989 - Ferdifon'dan Seçmeler 4
        • 1989 - Gülhane'den Sevgilerle Konser Albümü
        • 1990 - Hoşçakal
        • 1991 - Ferdifon'dan Seçmeler 5
        • 1991 - Gelirsen - Bana da Söyle
        • 1992 - Prangalar
        • 1994 - Mor Güller - Fadime'nin Düğünü
        • 1995 - Dünya "Bir Şarkı Seç Kendine"
        • 1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1 Derleme
        • 1997 - Of Dağlar
        • 1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 Derleme
        • 1999 - Yoksun - Kör Talih
        • 1999 - Zengin Olursam
        • 2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 Derleme
        • 2002 - İnceden
        • 2003 - Durun Ayaklarım
        • 2003 - Yandı Gönlüm
        • 2004 - Ferdifon'dan Seçmeler 6
        • 2004 - Bir Demet Gül
        • 2006 - Aşkın Cezası
        • 2007 - Gençliğimin Şarkıları
        • 2009 - Boynu Bükük Şarkılarım

        Dizi ve filmler:

        • 1981 - Kara Gurbet (Film)
        • 1982 - Sen de mi Leyla (Film)
        • 1983 - Yıldızlar da Kayar (Film)
        • 1983 - Kalbimdeki Acı (Film)
        • 1976 - Çeşme (Film)
        • 1977 - Derbeder (Film)
        • 1977 - Benim Gibi Sevenler (Film)
        • 1978 - Yadeller (Film)
        • 1978 - Batan Güneş (Film)
        • 1978 - Son Sabah (Film)
        • 1979 - Yuvasız Kuşlar (Film)
        • 1979 - İnsan Sevince (Film)
        • 1980 - Boynu Bükük (Film)
        • 1980 - Huzurum Kalmadı (Film)
        • 1980 - Durdurun Dünyayı (Film)
        • 1981 - Bir Damla Ateş (Film)
        • 1981 - Olmaz Olsun (Film)
        • 1981 - Ben de Özledim (Film)
        • 1982 - Günaha Girme (Film)
        • 1982 - Hasret Sancısı (Film)
        • 1983 - Yaktı Beni (Film)
        • 1984 - Çılgın Arzular (Film)
        • 1984 - Utanıyorum (Film)
        • 1985 - Haram Oldu (Film)
        • 1985 - Her Şeyim Sensin (Film)
        • 1986 - Affet Allah'ım (Film)
        • 1986 - İçimde Bir His Var (Film)
        • 1987 - Ya Benimsin Ya Toprağın (Film)
        • 1987 - Sevgiler Çiçek Gibi (Film)
        • 1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım (Film)
        • 1988 - Elveda Mutluluklar (Film)
        • 1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım (Film)
        • 1989 - Bu Şehrin Geceleri (Film)
        • 1989 - Allah'ım Sen Bilirsin (Film)
        • 2002 - Reyting Hamdi (Dizi)
        • 2000 - Hayatım Roman (Dizi)
        • 2007 - Ben Ferdi Tayfur (Film)
        • 2007 - Natuk Baytan Belgeseli (Film)
        • 2007 - Yersiz Yurtsuz (Dizi)
        • 2008 - Memur Muzaffer (Dizi)

        Aldığı ödüller:

        • 1975 1. Altın Plak Ödülü
        • 1975 2. Altın Plak Ödülü
        • 1975 3. Altın Plak Ödülü
        • 1975 4. Altın Plak Ödülü
        • 1976 5. Altın Plak Ödülü
        • 1976 6. Altın Plak Ödülü
        • 1978 7. Altın Plak Ödülü
        • 1979 8. Altın Plak Ödülü
        • 1980 9. Altın Plak Ödülü
        • 1992 MÜYAP 1991 Yılı Arabesk Dalında En çok Albüm Satan Sanatçı Ödülü
        • 1993 Gülhane Konserleri Ödülü
        • 1994 En İyi Arabesk Erkek Ödülü
        • 1995 Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Tarafından Verilen Çevre Ödülü
        • 1995 IFA İstanbul FM Altın Ödülü
        • 1994 1. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı Ödülü
        • 1995 2. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En İyi Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı Ödülü
        • 1999 6. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En iyi Arabesk Fantezi Müzik Sanatçısı Ödülü
        • 1999 Magazin Gazetecileri Derneği Onur Ödülü
        • 2001 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü
        • 2004 Meltem TV Yılın Sanatçısı Ödülü
        • 2004 Bitlis Şükran Plaketi
        • 2005 İhlas Marmara Koleji Yılın En İyi Müzik Sanatçısı Ödülü
        • 2005 Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı Ödülü
        • 2007 Siyaset Dergisi Sanat Onur Ödülü
        • 2008 14. Kral Tv Türkiye Video Müzik Ödülleri En İyi TSM Sanatçısı Ödülü
        • 2008 Aydoğdu Üzerimize İlahisiyle MÇF 2008 Sosyal Sorumluluk Ödülü
        • 2009 Siyaset Dergisi Yaşam Boyu Sanat Onur Ödülü
        • 2009 Radyo 15 Sanat Onur Ödülü
        • 2011 Siyaset Dergisi Yılın Onur Ödülü
        • 2013 19. Kral Tv 1. Türkiye Müzik Ödülleri Yaşam Boyu Onur Ödülü
        • 2014 Akdeniz TV Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü
        • 2014 21. Adana Altın Koza Ödülü
        • 2015 15. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü
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