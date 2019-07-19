Gülben Ergen: 10 yıl sonra ben - Magazin Instagram haberleri

Son günlerde sosyal medyayı kasıp kavuran yaşlandırma uygulamasını birçok ünlü isim kullanmıştı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ise akıma kendi tarzıyla katıldı.

Gülben Ergen, Instagram hesabından fotoğrafını "10 yıl sonra ben" notuyla paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Ergen'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.