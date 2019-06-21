Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum tatili devam eden Ergen, son günlerde bikinili ve mayolu pozlarıyla çok konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan selülit haberlerini yaptığı paylaşımla ti'ye aldı.

"SELÜLİTLERİM ÇOK BOZULDU BU HABERE"

Ergen, sahilde çekilen mayolu pozunu sosyal medya hesabından, Selülitlerim çok bozuldu bu habere ve gittiler' diyebilsem keşke. Endam, çoluk, çocuk, boy, pos, karizma falan sağlam Allah'tan!" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı çok sayıda beğenirken bazı takipçileri ise "Selülit değil onlar, ters ışık" yorumuyla Ergen'e destek oldu.

"KİM DER 3 ÇOCUK ANNESİ DİYE!"

Yaklaşık 4 aydır müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşayan şarkıcı Gülben Ergen, yaz sezonunu geçtiğimiz günlerde açmıştı. Ünlü şarkıcı, bikinili pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Paylaşımına, "Hoş geldin yaz!" notunu düşen Ergen'in fit vücudu takipçilerinin gözünden kaçmamıştı. Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçileri, "Kim der 3 çocuk annesi diye!", "Fazla güzelleştin, "Bu kiloda kal" gibi yorumlar yapmıştı.

46 yaşındaki 3 çocuk annesi Ergen'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni almıştı.