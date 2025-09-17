71 yaşındaki oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Hastanede tedavisi devam eden Gül Onat, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

HASTALIK BAĞIRSAKLARDA NÜKSETTİ

Hastalığın 2023'te başladığını söyleyen Gül Onat, kanserin bağırsağında nüksettiğini açıkladı.

"RAHİM VE YUMURTALIKLARIM DA ALINACAK"

"Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim" diyen ünlü oyuncu; "Arkadaşlarım, dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım. Hastalığım 2023'te başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri... 'Niye ben?' demedim, kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım... Zehirterapi, radyoterapi bir yıl rahat geçti. Sonra bağırsaklarda nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar... Bu günlere geldim şükür... Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya (Stoma'ya) boşalıyor, altı aydır... Çok sıkıntılı bir iş... Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim. Bağırsağa 'Pembiş' pankreasa 'Panki' adını takıp, eğleniyorum. Onlarla dalga geçiyorum. Hatta doktorum Panki ile konuşurken kulak misafiri, olup 'Köpeğiniz mi?' dedi. 'Ben ülkemizin mizah gücüne hayrandım' Demek bana da bulaşmış... Son ameliyata girmeden rahim ve yumurtalıkları da alacaklarını öğrenince 'ben artık yavrulamayacak mıyım?' diye dalga geçtim. Yani dostlar pozitif düşünmeyi bir kenara koyup, çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin. Her zorlukla dalga geçmeye bakın" dedi.