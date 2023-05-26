HABERTURK.COM

Gül çiçeği, aşkın ve romantizmin evrensel simgesi olan, her biri farklı anlamlar taşıyan çeşitli renk ve çeşitlere sahip bir çiçektir. Gül yetiştirmek, bazıları için bir hobi, bazıları için ise bir tutkudur. Birçok kişi, güllerini çoğaltmayı ve bu güzel çiçeklerin bahçelerinde daha fazla yer almasını ister. Bu yazıda, gül çiçeğinin nasıl çoğaltılacağını ve bakımının nasıl yapılacağını ele alacağız.

Gül Nasıl Bir Çiçektir?

Gül, dünya genelinde 100’den fazla türü bulunan Rosaceae ailesine ait bir bitkidir. Her biri kendine özgü büyüklük, renk ve koku özelliklerine sahip olan güller, çalı formunda büyürler ve genellikle dikenli saplara sahiptirler. Gül çiçekleri, yaprak dökümü olmayan türlerden, tırmanıcı ve sarkık türlere kadar çeşitlilik gösterir. Gülleri özel kılan, sadece güzellikleri ve hoş kokuları değil, aynı zamanda çeşitli tıbbi ve kozmetik kullanımlarıdır.

Gül Nasıl Çoğaltılır?

Gül çiçeği nasıl çoğaltılır sorusu, gül yetiştiriciliği ile ilgilenenlerin sıkça sorduğu bir sorudur. Gül çoğaltmanın birkaç yolu vardır. Bunlar çelikleme, aşılama, göz aşısı ve tohumla çoğaltma yöntemleri olarak sıralanabilir. Şimdi gül çoğaltma yöntemlerini sırasıyla inceleyelim.

Gül Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?

Gül çiçeğinin en yaygın çoğaltma yöntemlerinden biri çelikleme yöntemidir. Diğer yandan tohumla çoğaltma bir seçenek olarak görülse de zaman alan bir süreçtir. Şimdi ikisini de ele alalım.

Çelikleme Yöntemi: Bu en yaygın yöntemlerden biridir. Gülün bir parçasını kesip uygun bir ortamda köklenmesini sağlar.

İlk olarak, çiçek açmış bir dalı seçin ve kesin.

Daldan yaprak ve tomurcukları temizleyin.

Kesilen dalı bir hormon tozuna (isteğe bağlı) batırın. Bu, köklenme sürecini hızlandırabilir.

Çelik olarak ekilecek dalı, drenajı iyi olan bir saksıya yerleştirin.

Dalı ışığı yeterli ancak doğrudan güneş ışığı almayan bir yere yerleştirin.

Düzenli olarak sulayın ve köklenmesini bekleyin.

Tohumla Çoğaltma: Bu yöntem daha zordur ancak yeni ve eşsiz çeşitler elde etme şansınız olabilir.

Gül tohumlarını toplayın ve birkaç hafta boyunca soğuk bir yerde saklayın. Bu, tohumların çimlenmesi için gereken "kışlama" sürecini taklit eder.

Tohumları, drenajı iyi olan bir toprağa ekleyin.

Toprağı sürekli nemli tutun ve tohumların çimlenmesini bekleyin.

Gül Nasıl Çoğaltılabilir?

Gül aşılama ve göz aşısı uygulaması yöntemleriyle de çoğaltılabilir.

Aşı Yöntemi: Bu yöntem, bir gülün farklı bir gülün üzerine ekilmesini içerir. Bu, genellikle daha dayanıklı bir kök stokuna sahip güzel bir çeşidi çoğaltmak için kullanılır.

Gülün sağlıklı bir dalını seçin ve yarıya kesin.

Kök stokunda bir yarıklık açın.

Kesilen dalı yarığa yerleştirin ve birleşme yerini bir bantla sıkıca sarın.

Bantlı bölgeyi aşı mumu veya plastik bir torba ile kaplayın. Bu, nemin korunmasına ve hava almasına yardımcı olur.

Düzenli sulama ve bakımla, yeni gülünüz büyümeye başlayacaktır.

Göz Aşısı: Bu seçenek, belirli bir gül çeşidini çoğaltmanın en yaygın yöntemlerinden biridir.

Gülün sağlıklı bir dalından bir göz (tomurcuk) seçin.

Kök stokunda T şeklinde bir kesik yapın ve bu kesikten içeriye gözü yerleştirin.

Aşı yerini bantla sarın ve üzerini mum veya plastikle kaplayın.

Düzenli sulama ve bakım ile yeni gülünüz büyümeye başlayacaktır.

Gül Çiçeği Bakımı

Gül çiçeği bakımı, çeşidine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Diğer yandan genel olarak güller, bol güneş ve iyi drenajı olan toprakları severler. Güller haftada en az bir kez olmak üzere düzenli sulama gerektirir. Ancak, aşırı sulama köklerin çürümesine neden olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Yeterli hava dolaşımı sağlamak için güller arasında yeterli boşluk bırakılmalıdır. Bu, hastalık ve böcek zararlılarının önlenmesine yardımcı olur. Gül çiçekleri, çiçeklenme dönemleri arasında besin maddeleri tüketirler. Bu yüzden düzenli olarak gübrelenmeleri gereklidir. Genellikle ilkbahar başlangıcında gübreleme yapılır.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk