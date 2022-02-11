Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve yaşıyor mu? Haydar Dümen evli miydi, eşi Gül Dümen kimdir ve hayatta mı?

Edinilen son dakika bilgisine göre, ünlü köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti. Posta gazetesi köşe yazarlığının yanı sıra, psikiyatristlik de yapan Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen de gündem oldu. Peki Gül Dümen kimdir, yaşıyor mu?

GÜL DÜMEN KİMDİR?

Bilgi Üniversitesinden televizyon gazetecilik bölümü ile, psikolojik dalından olmak üzere, 2 diploması vardır. Halen klinik psikolojisi üzerine master'ını tamamlamak üzeredir.

1993 Yılında Dr. Haydar Dümen'le evlendi. 22 yıldır Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr. Haydar Dümen'in yanında, hem muayenehanesine gelen hastaları kabulde, hem de eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda onunla oldu.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

29 Mart 2010'da Cihangir’deki bürosu Hüseyin Aslan adlı silahlı saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur. 2013 yılında Hüseyin Aslan, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edildi.