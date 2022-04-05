

Türk ve Macar toplumları arasında bir köprü kurmak, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik, turistik ilişki ve faaliyetleri artırmak amacıyla kurulan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, ilk kez özel bir senfonik şiirle izleyici karşısına çıktı.

İlyas Mirzayev tarafından bestelenen “Gül Baba Senfonik Şiiri”nin sergilendiği konserde, Macaristan'dan konuk olarak ünlü orkestra şefi Heja Domonkos ve piyanist Jozsef Balog yer aldı.

Gül Baba Mirasını Koruma Vakfı, Türkiye ve Macaristan’ın en kalıcı simgelerinden olan Gül Baba Türbesi’ni; yaşayan bir kültür-sanat mekanı haline getirerek iki milletin tarihine, kültürüne ve sosyal yaşamına katkıda bulunma misyonunu sahipleniyor. Bu amaçla, dünyanın en eski orkestraları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aracılığıyla ilk kez izleyiciyle buluşarak dünya prömiyeri gerçekleştirildi. “Gül Baba Senfonik Şiiri’’ konseriyle Türkiye’deki faaliyetlerin ilk adımı atıldı. İlerleyen dönemlerde devam edilecek kültürel, sanatsal ve akademik etkinliklerle iki ülke arasında var olan bağın daha da derinleştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması hedefleniyor. 1 Nisan’da Türkiye’de izleyici karşısına çıkan “Gül Baba Senfonik Şiiri” yakında ise Macaristan’da sahne alacak. Ayrıca, dünyada tanınmış şefler ve orkestralarla buluşacak.

Bu özel etkinlikle ilgili konuşan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Adnan Polat, “Türkiye ve Macaristan, kökleri uzun yıllara dayanan, ortak geçmişleri ve kültürleriyle yüzyıllar boyunca birbirinden asla kopmayan iki dost ülke. Ekonomik, siyasi, ticari, turistik ve sosyo kültürel ilişkilerini uzun yıllardır sürdüren her iki ülkede de ortak bağların getirdiği köklü tarihi yansıtan eserlerin izlerine rastlamak mümkün. Gül Baba’nın mirası ve bu zamana kadarki en kapsamlı yenileme çalışmasıyla açılan Gül Baba Türbesi ise, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu, aynı zamanda kültürel ve ticari işbirliğini destekleyen en önemli unsurlar. “Gül Baba Senfonik Şiiri”yle bu işbirliğini taçlandırarak, başta Türkiye ve Macaristan olmak üzere dünya çapında tanınmış şef ve orkestralar aracılığıyla bu manevi mirasın daha çok insana ulaşmasını sağlamak ve bu anlamlı kültürel bağı daha da güçlendirmek istiyoruz.” dedi.