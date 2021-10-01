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Haberler Altın

Güçlü dolar altın fiyatlarını baskılıyor

Dolardaki güçlenmeyle altının ons fiyatı bu sabah yüzde 0.5 düşüşle 1.751 dolara geriledi. Gram altın da 500 liraya çekildi

01.10.2021 - 08:54 | Güncelleme: ABONE OL
Güçlü dolar altın fiyatlarını baskılıyor
HABERTURK.COM

Dünya genelinde güvenli liman arayışını tetikleyebilecek gelişmeler yaşansa da altın fiyatlarında bu tip dönemlerde yaşanan artışların bir benzeri yaşanmadı.

Bunda doların son günlerde güçlenmesi etkili oldu. doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi son 1 yılın zirvesine yaklaşırken, bu durum altına olan talebi düşürdü.

Altının ons fiyatı bu sabah yüzde 0.3 gerileyerek 1.751 dolara düştü.

Dün 502 liraya çıkan gram altın ise yeniden 500 liraya çekildi.

EVERGRANDE ENDİŞELERİ AZALDI

İflasın Çin'in en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden olan Evergrande'ın borçlarını Çin devlet şirketleri satın almaya başladı. Evergrande'in geleceği buna rağmen belirsiz olsa da yaşanan problemin korkulduğu gibi bir domino etkisi yaratmayacağına dair görüş piyasaya hakim olmaya başladı.

ABD'deki borç tavanı krizinin aralık ayına ertelenmesi de risk iştahını artıran bir diğer unsur oldu. Artan bu iştah altına talebi şimdilik düşürdü.

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