Guatr Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Guatr Belirtileri ve Tedavisi

Guatr, tiroit bezinde meydana gelen büyümenin genel adıdır. Bu büyüme vücuttaki bir fonksiyon bozukluğu sonucu oluşabildiği gibi, tiroit bezinin hormon üretiminde yaşanan değişikliklerden de kaynaklanabilmektedir. İyot eksikliğinin de guatrın en önemli sebepleri arasında yer aldığı bilinmektedir. Ülkemizde özellikle kadınlarda oldukça sık rastlanan bir bozukluk olan guatr ile ilgili bilgiler birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Yazımızın devamında guatr ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Guatr Nedir

Guatr oldukça sık rastlanan bir tiroit bezi hastalığıdır. Tiroit bezinin şişmesi ya da büyümesi sonucunda tiroit bezinden salgılana hormonların miktarında değişim yaşanabilmektedir. Vücuttaki bir fonksiyon bozukluğuyla ortaya çıkan bu rahatsızlıkta olması gerekenden yüksek miktarda ya da olması gerekenden düşük miktarda hormon üretimi olabilmektedir. Tiroit bezinde meydana gelen büyümeye ya da şişmeye guatr adı verilmektedir. Bazı zamanlarda tiroit bezi yalnızca şişer ya da büyür. Fakat hormon üretim miktarında herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Çoğunlukla guatr sonucunda önemli sağlık problemleri yaşandığı gözlemlenmemiştir. Fakat müdahale edilmesi gereken sağlık sorunlarına yol açabildiği de bilinmektedir.

Guatr Neden Olur?

Guatr bilinen en önemli sebepleri tiroit bezinden salgılanan tiroit hormonlarının normalden daha az ya da daha fazla salgılanmasıdır. Bu da tiroit bezinin fonksiyonlarını olması gerektiği gibi yerine getirememesine sebep olmasıdır. Bu hormon üretiminin bozulmasının da stres, beslenme biçimi gibi nedenleri bulunduğu bilinmektedir. Tiroit bezinden salgılanan hormon üretimi olması gerekenden daha azsa bu duruma hipotiroidi denilmektedir. Bu, tiroit bezlerinin yavaş çalıştığı anlamına gelir. Eğer tiroit bezlerinden salgılanan hormonlar normalden yüksekse buna da hipertiroidi adı verilmektedir. Bu da tiroit bezlerinin olması gerekenden fazla çalıştığı anlamına gelir.

Guatr Hastalığı Belirtileri

Eğer guatr sonucunda ya da guatrla birlikte tiroit bezinin büyümesi problemi dışında hormonlarda bir dalgalanma yaşanmıyorsa herhangi bir belirti görülmemektedir. Fakat hormon dengesizlikleri sonucu önemsenmesi gereken hastalıklar da ortaya çıkmışsa şu belirtiler görülmektedir:

Baş dönmesi ve denge kaybı

Halsizlik hissi

Seste kısıklık ve öksürük

Boğazda yumru hissi ve yutkunma güçlüğü

Nefes alırken zorlanma

Hırıltılı solunum

Ayrıca guatr belirtileri guatra neden olan durumla birlikte değişiklik de gösterebilmektedir. Bazı kişilerde guatr hipotiroidi, bazı kişilerde de hipertiroidi sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Hipotiroididen kaynaklanan guatr belirtileri şu şekildedir:

Aşırı sinirlilik

Üşüme

Menstrüal döngüde bozulmalar

Gebe kalmada zorluk yaşanması

Depresyona yatkınlık

Sürekli ve geçmeyen halsizlik

Kilo vermede zorlanma

Sık tekrarlayan ya da kronikleşmiş kabızlık

Metabolizmanın yavaşlaması sonucu hareketlerde ağırlık

Sisli bir beyin ve odaklanma sorunu

Ciltte solgunluk ve kuruluk

Hipertiroididen kaynaklanan guatr belirtileri ise şöyledir:

Aşırı terleme

Ellerde titreme

Çok hareketlilik

Sinirlilik ve gerginlik

Saç dökülmesi

Adet düzeninde meydana gelen bozukluklar

Ciltteki nemin artması

Saçta incelme ve güçsüzleşme

İştah artması fakat kiloda azalma meydana gelmesi

Guatr Hastalığı Tedavisi

Ülkemizde oldukça sık rastlanmakta olan hastalıklardan biri olan guatr tedavisi merak onuşudur. Guatr nasıl geçer sorusu birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Eğer nodül oluşumu varsa ya da tiroit bezi olması gerekenden çok fazla büyümüşse cerrahi müdahale yapılmaktadır. Eğer hormon dalgalanmaları söz konusuysa hekim tarafından dozu ayarlanan ilaçlarla hormon dengelenmesi ve takviyesi yapılarak tedavi gerçekleştirilir. İyot eksikliğinden kaynaklanan guatr için de radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilmektedir. Fakat tüm bu tedavilerin alanında uzman bir hekim tarafından gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Guatr Hastalığı Nelere Yol Açar?

Guatr tedavi edilmediği durumlarda nodül oluşumuna sebep olabilmektedir. Bu nodüller de bazı durumlarda kötü huylu olarak tiroit kanserine yol açabilir. Bu nedenle guatr hastalarının düzenli olarak hekim takibinde olmaları büyük önem taşır.

Guatr Hastalığına Hangi Bölüm Bakar?

Guatr hastalığı dahiliyede yapılan hormon testleri ve elle müdahale sonucunda teşhis edilebilmektedir. Fakat uzmanlık alanı olarak endokrinoloji bölümü tarafından incelenmekte ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Devlet hastanelerinde dahiliyede yapılan muayene sonucunda gerek görülüyorsa hastalar endokrinoloji bölümüne yönlendirilir.