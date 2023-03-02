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Aksiyon-macera oyunu Grand Theft Auto IV 2008 yılında çıkmıştır. Rockstar North tarafından yaratılmış ve Rockstar Games tarafından pazarlanmıştır. 2004'teki Grand Theft Auto: San Andreas'tan sonra Grand Theft Auto serisinin altıncı ana oyunudur. Serinin tamamında ise on birinci oyundur.

Gta 4 Kaç GB Yer Kaplar?

GTA 4, 2008 yılında piyasaya sürüldüğünden beri oyun, oyun topluluğu arasında büyük bir popülerlik kazanmıştır. Oyunu oynamak için gerekli şartları öğrenmeden önce arka plandaki senaryodan haberinizin olması gerekir. Oyunun hikâyesi, ana karakter Niko Bellic'in etrafında döner. Geçmişinden kaçmak ve şehirde yeni bir hayata başlamak için Liberty City'ye gelmiştir. Ancak görünen o ki şehirdeki hayat onun hayallerinden çok farklıdır. Borç batağına düşer ve kendisini bir dizi dolandırıcı, hırsız ve sosyopat tarafından suç dünyasının içine çekilirken bulur. Ancak hayatta kalmayı ve şehrin sokaklarını yönetmeyi başarır. Oyun, etkileşimli grafikleri ve zorlu görevleri ile popülerlik kazanmıştır. Tüm GTA devam oyunları gibi bu da şehirde dolaşabileceğiniz, herhangi bir araca erişebileceğiniz ve polisle eğlenebileceğiniz bir açık dünya oyunudur.

Niko, geçmişinden kaçmak ve fırsatlar diyarında yeni bir hayat kurmak ister. Los Perdidos motosiklet çetesinin kıdemli bir üyesi olan Johnny, şehrin kontrolü için rakip çetelerle kanlı bir bölge savaşının ortasında kalır. Yarı zamanlı bir haydut ve efsanevi gece kulübü iş adamı Tony Prince'in (diğer adıyla "Gay Tony") tam zamanlı asistanı olan Luis, herkesin bir bedeli olduğu bir dünyada ailesinin ve arkadaşlarının sadakati arasında bölünmüştür. Şiddet ve yolsuzlukla parçalanmış bir şehirde hayatta kalma mücadelesi verir iken kendi hayatları oldukça yıkıcı sonuçlarla karşılaşır. GTA 4 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir.

Minimum gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows Vista - Hizmet Paketi 1 / Windows XP - Hizmet Paketi 3

İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz, AMD Athlon X2 64 2.4GHz

Bellek: 1,5 GB XP / 1,5 GB Vista

Ekran kartı: 256 MB Nvidia 7900/256 MB ATI X1900

DirectX sürümü: DirectX 9.0c uyumlu kart

Sabit sürücü: 32 GB sabit sürücü alanı

Diğer gereksinimler: İlk aktivasyon için internet bağlantınızın olması gereklidir. Çevrimiçi oynamak için Live ve Rockstar Games Social Club oturumu açmanız gerekir (kayıt olmak için 13 yaşından büyük olmanız gerekir). Adobe Flash ve DirectX gibi ek yazılımların yüklenmelidir.

Tavsiye edilen gereksinimler:

İşlemci: Intel Core 2 Quad 2.4 GHz, AMD Phenom X3 2.1 GHz

Bellek: 2,5 GB

Ekran kartı: 512MB NVIDIA 8600/512MB ATI 3870

Ses kartı: 5.1 kanal ses kartı

GTA 4 kaç GB ram istiyor diye merak ediyorsanız oyun için en az 16 GB boş sabit disk alanına ihtiyacınız vardır. Rockstar, en az 1 GB RAM'e ihtiyacınız olduğunu söylese de bilgisayarınızda muhtemelen bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, GTA IV oynayabilmek için en az 4 GB'ınız olduğundan emin olun. Grand Theft Auto 4 için en az bir ATI Radeon X1900 ekran kartına ihtiyacınız vardır. Bununla birlikte en iyi GPU, bir NVIDIA GeForce 8600 GT veya daha üstü için geçerlidir. GTA 4'ü çalıştırmak için bilgisayarınızın CPU'su en az AMD Athlon 64 X2 TK-55 kadar hızlı olmalıdır. Öte yandan en az bir Intel Core 2 Quad Q6600 CPU'ya sahip olmanız gerekir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner