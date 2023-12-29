GSB 1071 personel alımı başvuruları başladı! GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1071 sözleşmeli personel alımı yapıyor. GSB gençlik çalışanı başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranı üzerinden 29 Aralık Cuma günü itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına ilişkin kadro kontenjan dağılımı açıkladı. İlana başvuru yapmak isteyenler için "GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularının yanıtını derledik. İşte, GSB personel alımı e-Devlet başvuru ekranı...
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı gençlik merkezi müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Gençlik Çalışanı pozisyonları için personel alımı yapacak. 29 Aralık tarihi itibarıyla başlayan personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2023 yılı sözleşmeli gençlik çalışanı alımı duyurusu paylaştı. GSB personel alımı başvuruları 29 Aralık (00.00)-8 Ocak (17.00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
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GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4,5,6 ve 7’inci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,(Dul ve yetim aylığı hariç)
2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünden asgari 50 (elli) puan almış olmak,
Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,
Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta ikren görevden, veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
Gençlik Çalışanı pozisyonu 6.Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.
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GENÇLİK ÇALIŞANI NEDİR?
Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; Gençlik liderleri ve ilgili mevzuatta belirlenen şartlar kapsamında göreve başlayan, gençlik çalışma ve faaliyetlerinde bulunan ve koordinasyonu sağlayan kişileri ifade eder.