G.Saray'ın AZ Alkmaar mesaisi devam ediyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını devam ettirdi.
Giriş: 26.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:37
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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