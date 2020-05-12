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WhatsApp yeni özelliği ile Zoom'a rakip olmaya hazırlanıyor

Koronavirüs ile birlikte grup görüntülü görüşme uygulamalarına ve özellikle de Zoom'a artan talep sonrası WhatsApp’tan ardı ardına hamleler geldi. Önce yayınladığı güncellemeyle görüntülü ve sesli grup aramalarda 8 katılımcıyı destek vermeye başlayan Facebook bünyesindeki WhatsApp şimdi de bu sayıyı 50'ye çıkarmaya hazırlanıyor.

12.05.2020 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Whatsapp Zoom
HABERTURK.COM

Koronavirüs ile birlikte Zoom başta olmak üzere grup görüntülü görüşme uygulamalarına artan talep, WhatsApp’ı da harekete geçirdi. 2 milyarı aşkın kullanıcı sayısıyla dünyanın en yaygın anlık iletişim platformu olan WhatsApp, geçen hafta yayınladığı güncellemeyle görüntülü ve sesli grup aramalarında 8 katılımcıyı destek vermeye başlamıştı.

Koronavirüs ile parlayan Zoom’un görüntülü görüşmelerde 100 kişiye kadar bulan desteği, WhatsApp’a yeni bir adım atmaya daha yönetti.

WhatsApp ve ekosistemine yönelik gelişmeleri takip eden teknoloji blogu WABetaInfo’un ortaya çıkardığı yeni gelişmeye göre WhatsApp’ta yakında 50 kişilik görüntülü görüşme yapılabilecek.

WhatsApp’ın bu adımı, çatı şirketi Facebook’un yine geçen haftalarda duyurduğu yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms ile entegre olacak. WhatsApp'a gelmesi beklenen güncellemenin ardından uygulamanın hem mobil hem de web arayüzünde Messenger Rooms kısayolu yer alacak.

8'DEN 50'YE ÇIKIYOR

WhatsApp’ın beta sürümünde denene sözkonusu özellik devreye alındığında görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırı 8 kişiden 50 kişiye çıkacak. WhatsApp’ın 50 katılımcıya kadar desteklenen video konferans özelliğine hem mobil uygulama hem de web sürümü üzerinden erişilebilecek.

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