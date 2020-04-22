22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs ile video konferans uygulamalarına olan talebin artması dünya genelinde 2 milyarı aşkın kullanıcısı olan anlık iletişim platformu WhatsApp’ı da harekete geçirdi.
Zoom başta olmak üzere Skype ve Google Hangouts gibi uygulamalarda aynı anda gruplar için görüntülü görüşmelerde 100 kişiye kadar bulan destek, bu alanda WhatsApp’ın geri planda kalmasına yol açmıştı.
Dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma ve iletişim platformu olan WhatsApp’ta halihazırda gruplar için görüntülü arama özelliği bulunuyor. Ancak bu özellik en fazla 4 kişinin WhatsApp kullanarak birbirleriyle görüntülü görüşme yapmasına imkan veriyor.
İşte WhatsApp bu sayıyı artırmak için adım attı. WhatsApp ve ekosistemine yönelik gelişmeleri takip eden teknoloji blogu WABetaInfo, WhatsApp'ın yakın zamanda grup video çağrılarında katılımcı kişi sayısını artırmaya hazırlandığını duyurdu.
Buna göre şu anda maksimum 4 kişiye kadar olan grup görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı 8’e kadar çıkarılabilecek. WhatsApp uygulamasının iOS (2.20.50.25) ve Android (2.20.133) beta sürümlerinde söz konusu özelliğin aktif olarak kullanılabildiği belirtildi.
8 kişiye kadar görüntülü görüşme özelliğinin, WhatsApp’a önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen bir güncelleme ile dünya genelindeki kullanıcıların da erişimine açılmış olacak. Hem iOS hem de Android platformları için kullanıma sunulacak olan yeni özellikle WhatsApp üzerinden yapılan görüntülü görüşme trafiğinde de önemli bir artışın yaşanması bekleniyor.
WHATSAPP'TA GRUP GÖRÜNTÜLÜ ARAMA NASIL YAPILIR?
WhatsApp üzerinden grup görüntülü görüşme yapmak için şu adımları izlemek gerekiyor:
Bir grupta görüntülü grup araması yapmak için görüntülü arama yapmak istediğiniz gruba gidin. Yeni Arama simgesine dokunun. Aramaya eklemek istediğiniz kişilerinizi aratın veya seçin. Görüntülü Arama simgesine dokunun.
Aramalar sekmesinden görüntülü grup araması yapmak için ise aramalar sekmesine gidin. Yeni Arama > Yeni Grup Araması’na dokunun. Aramaya eklemek istediğiniz kişilerinizi aratın veya seçin. Görüntülü Arama simgesine dokunun.
Bireysel sohbetten görüntülü grup araması yapmak için ise şu yolu izleyebilirsiniz: Görüntülü arama yapmak istediğiniz kişilerden biriyle aranızdaki sohbeti açın. Görüntülü Arama simgesine dokunun. Kişiniz aramayı kabul ettikten sonra Katılımcı Ekle’ye dokunun. Aramaya eklemek istediğiniz başka bir kişiyi aratın veya seçin. Ekle’ye dokunun.
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