Groupe PSA Türkiye'de üst düzey atama

Groupe PSA Türkiye’de, yeni yıl itibariyle devreye girecek yeni bir pozisyonun ataması gerçekleştirildi. 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü Michel Furth, koltuğunu Peugeot Türkiye Satış Direktörü Mehmet Akın’a devretti. Mehmet Akın'ın, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdürü olarak görevine devam edeceği öğrenildi .
1 Aralık 2014 tarihinden bu yana Groupe PSA Türkiye bünyesinde çalışan Akın, Ağustos 2020'ye kadar Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevini, Ağustos 2020 tarihinden bu yana ise Peugeot Türkiye Satış Direktörü görevini yürütüyordu.
Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, "Yaklaşık 25 yıldır otomotiv sektörünün önemli kademelerinde ve farklı birimlerinde yöneticilik yapmış olan Mehmet Akın, satış ve pazarlama alanlarında elde ettiği deneyimiyle Peugeot, Citroën, Opel, DS, Eurorepar Car Service (ERCS) ve Distrigo markalarının satış sonrası hizmet noktasını ve tüm satış sonrası hizmetlerini yöneten Satış Sonrası Hizmetler ekibinden sorumlu olarak bana bağlı görevine devam edecek. Her zaman koşulsuz müşteri memnuniyetini esas alan Groupe PSA Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Birimi ile hedefimiz Mehmet Akın’ın liderliğinde Türkiye’de en iyi hizmeti sunan grup olmak" dedi.
1973 Adana doğumlu olan Mehmet Akın, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve 2002 yılında Koç Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Lisans Programı’nı başarıyla tamamladı. Mehmet Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.
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