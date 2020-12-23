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Groupama Sigorta, Intercity İstanbul Park’ta ‘Groupama Sürüş Akademisi’ni başlattığını duyurdu. Intercity İstanbul Park’ta Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın imzalarıyla hayata geçirilen proje kapsamında, trafik kazaları konusunda bilinç oluşturmanın hedeflendiği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Groupama Sürüş Akademisi’nde alanında uzman ve yetkin eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle katılımcılar otomobillerini daha iyi tanıyarak güvenli sürüş ile ilgili bilgilerini tazeleme imkanı buluyor.

Katılımcıların kendi araçlarıyla katıldığı ve ücretsiz olarak sunulan Groupama Sürüş Akademisi eğitimlerinde, çeşitli zemin koşullarında yapılan uygulamalar ile trafikteki tehlikeleri algılama ve bu tehlikelere karşı önlem alma bilincinin pekiştirildiği bildirildi.

'ULUSLARASI ARENADA ÖNCE TÜRKİYE'

Groupama Sürüş Akademisi’yle ilgili görüşlerini aktaran Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, "Bu bir akademi, sürücü kursu değil. Burada çok özel ve teknik bilgiler uygulamalı olarak veriliyor. 11 sürüş akademisi ile ortak çalışmalar yürüten Groupama Grubu, bu alandaki deneyimini uluslararası arenada öncelikle Groupama Türkiye’ye aktaracak" dedi.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da, "Intercity İstanbul Park’ı devraldığımız ilk gün itibariyle trafik terörüne dur demek için, Intercity Sürüş Akademisi’ni hayata geçirdik. 2013 yılından bugüne kadar verdiğimiz eğitimlerle 100 bin sürücü ve yolcunun trafikte daha güvenli seyahat edebilmesine katkı sağlarken, maddi hasarlı kazalar ile oluşan yüz milyonlarca TL değerinde milli servetimizin kaybını önledik. Groupama tarafından uluslararası alanda tercih edilen ilk ve tek sürüş akademisi olmak bizleri gururlandırdı" diye konuştu.