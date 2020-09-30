Grip ve zatürre aşılarını yaptırmadan önce dikkat!

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Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Füsun Eroğlu, grip ve zatürre aşısının her sene risk grubunda olan kişilere önerildiğini belirterek zatürre ve grip aşılarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde ayrı bir önem kazandığını söyledi.

Grip aşısının her yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri ile bir önceki grip suşlarına (bir önceki yılın grip virüsüne önlem olarak) göre içeriğinin hazırlandığını belirterek grip aşısının koruyuculuğunun yaklaşık 6-8 ay olduğunu söyledi.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMALI?

Prof. Dr. Füsun Eroğlu, grip aşısı yaptırması gereken kişileri şöyle sıraladı:

* 65 yaş ve üzeri olanlar,

* Astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları olanlar,

* Kalp, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıkları olanlar,

* Diyabet (Tip 1 ve 2) gibi kronik metabolik hastalıklar yaşayanlar,

* Kronik böbrek hastaları,

* Anemi, talasemi gibi bazı kan hastalıkları bulunanlar,

* Organ nakli ve benzeri durumlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış ve bu amaçla ilaç kullanan hastalar.

* 65 yaş ve üzeri olanlar,

* Bağışıklık sistemi yetersiz olan dalağı alınmış veya fonksiyonu bozulmuş kişiler,

* Bazı kan hastalıklarını yaşayanlar,

* Organ nakli yaptıranlar,

* AIDS taşıyıcısı erişkinler,

* Kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı bulunanlar,

* Alkolizm, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı bulunanlar.

* İki tip zatürre aşısı var.

Zatürre aşısının ise zatürreye en sık neden olan "pnömokok" adı verilen bakteriye karşı geliştirilen aşı olduğunu belirten Prof. Dr. Füsun Eroğlu, "İki tip zatürre aşısı bulunmaktadır. Her iki aşı da bakteriden arındırılmış ölü aşılardır. Bunlar, pnömokokların 13 farklı türüne etkili Konjuge Pnömokok aşısı (KPA13) ile 23 farklı türüne etkili Polisakkarit Pnömokok aşısı (PPA23)'dır. Birincisi ömür boyu koruma sağlar. 2 yaş üstü çocuklar ve erişkinlerde tek doz yeterlidir. İkinci tip aşı ise sadece 2 yaş üstüne yapılabilir. 5 yıl koruyuculuğu vardır ve 5 yılda bir tekrarlanmalıdır" dedi.

ZATÜRRE AŞISINI KİMLER YAPTIRMALI?

Prof. Dr. Füsun Eroğlu, zatürre aşısının yüksek riskli kişilere uygulandığında, ağır enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabildiğini belirterek zatürre aşısı yaptırması gerekenleri de şöyle sıraladı: Aşı yapılacak kişi, tamamen sağlıklı olmalıdır. Grip ve zatürre aşısının 65 yaş ve üzerindeki kişilere önerildiğini hatırlatan Prof. Dr. Eroğlu, bu aşıların yapılması sırasında bazı önemli noktaların olduğunu belirterek "Risk gruplarında Covid-19 enfeksiyonu ile birlikte bakteriyel zatürre ve grip hastalığı rastlanırsa tablo daha ağır seyreder. Hem hastanelere yatışlar hem de komplikasyonlar ve ölüm oranları artacaktır. Grip ve pnömokok aşıları yüksek ateşli bir hastalığın seyri sırasında, aktif enfeksiyon döneminde yapılmaz. Pandemi döneminde aşılanma zamanında kişinin tamamen sağlıklı olduğundan da emin olmamız lazım. Bu nedenle aşılanma öncesi mutlaka doktora başvurulmalı, gerekli muayene ve tetkikler yaptırılmalıdır" uyarısında bulundu.