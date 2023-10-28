Grip ve Covid-19 nasıl ayırt edilir?

REKLAM advertisement1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürbüz Yuluğ, “Grip hastalığı influenza virüsünün sebep olduğu genellikle sonbahar, kış ve ilkbaharda daha sık görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Covid-19 ise yüksek ateş ve nefes darlığı ile tanımlanan viral solunum yolu hastalığıdır” diye konuştu.

Grip ve Covid-19’un ortak belirtilerine değinen Uzm. Dr. Yuluğ, “Ateşlenme, titreme, terleme, kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik ve görülebilir. Bu belirtilere ek olarak Covid-19’da kas ve eklem ağrıları daha şiddetli olabilir. Tat ve koku almada problem yaşamada şikâyetlere eklenebilir” şeklinde konuştu.

REKLAM

"HAPŞIRMA VE TEMAS YOLUYLA BULAŞABİLİR"

Grip ve Covid-19’un nasıl bulaştığını söyleyen Uzm. Dr. Yuluğ, “Hastalıklar bireyin öksürme, hapşırma ve konuşmasıyla bulaşır. Virüsün bulantısı yüzeylerle de bulaşır. Bireyin ortalama bir metre civarı enfekte olarak kabul edilir. Hasta kişiler belirtiler başlamadan bir gün önce ve 5-7 güne bulaşıcılığı devam eder. Tokalaşmak, öpüşmek hastalığın bulaşmasında en önemli davranışlardır” dedi.

TANI SÜRECİ

Grip ve Covid-19 için geliştirilmiş hızlı PCR testlerinin olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Yuluğ, “Burundan sürüntü alınarak yapılır. Hastalığın şiddetini değerlendirmek için kan ve diğer testler yapılabilmektedir. Günümüzde kişi Covid’19’lu olsa dahi Covid-19 testinin duyarlılığı yüzde 50 civarındadır” dedi.

Tedavi yollarını anlatan Uzm. Dr. Yuluğ, “İstirahat etmek ve sağlıklı beslenmek tedavinin en önemli unsurlarındandır. Ateş düşürücü ve ağrı kesici tercih edilebilir. Hastalık şiddetli olunca ya da risk grubundaki kişiler hekime görünmelidir. Kullanılacak ilaçların ilk 24 - 48 saat içinde başlanması önerilir” diye konuştu.

RİSK GRUPLARI

Uzm. Dr. Yuluğ, grip hastalığı açısından risk grubunda yer alan kişileri şöyle sıraladı: "6 ay - 5 yaş çocuklar ile 65 yaş üstü bireyler, zayıf bağışıklık sistemi ve astımı olanlar, akciğer, kalp, karaciğer böbrek hastalığı olanlar, sinir sitemi hastalığı ve metabolik hastalığı olanlar, hamile kadınlar ve çevresel faktörler (kalabalık ortamda yaşayanlar).”