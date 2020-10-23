Grip aşısı nasıl alınır? Grip aşısı nasıl muhafaza edilir? - Grip Aşısı Haberleri

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Grip aşısı bu yıl ilk etapta yüksek risk grubundaki hastalara yapılabilecek ve eczanelerden reçeteyle alınabilecek. Grip aşısı daha önceki yıllarda olduğu gibi satın alamıyor. Bunun için önce e-Nabız sistemi üzerinde 'riskli' grupta görülmeleri gerekiyor. Aile hekimleri e-reçete sistemiyle grip aşısını riskli hastalara yazıyor. Hastalar da eczanelerden grip aşısını sipariş verebiliyor. Peki, grip aşıları nasıl muhafaza edilmeli? Habertürk'ten Fatmanur Boylu, bu konuyu eczacılarla konuştu.

Buna göre, risk grubu olan hasta eczaneye geliyor ve 2-3 saat içerisinde aşıyı alabiliyor. Aşılar eczanelere isme özel olarak geliyor. Sisteme girilen reçeteler depoya okunuyor. Depo grip aşılarını soğuk zincirle eczaneye getiriliyor. Eczaneye gelen aşılar da dolapta muhafaza ediliyor. Ardından hangi aşı hangi hastaya aitse soğuk zincir devam ettiriliyor. Grip aşısı kişiye buz aküsüyle beraber veriliyor. Bu şekilde grip aşısının 1-2 saat içerisinde aile hekimine yaptırması gerekiyor. Kişiler aile hekimliğine gitmeden, doğrudan eczaneden bu aşıları alamıyor.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMALI?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ile Sağlık Bakanlığı, grip aşısı yapılması gereken risk gruplarını belirlemişti. İşte grip aşısı yaptırması gereken risk grupları:

* 65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler,

* 6 ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler,

* Şeker hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar,

* Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı bulunanlar,

* Kronik böbrek hastalığı olanlar,

* Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar,

* Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar, kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar, HIV/AIDS hastaları),

* Huzurevi, bakımevi vb. ortamlarda yaşayanlar,

* Aşırı kilolu olanlar,

* Gebeler,

* Sağlık çalışanları.