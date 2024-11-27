Grimes'tan Elon Musk'a veryansın: Bebeklerimden birini beş aydır göstermiyor, onu artık tanıyamıyorum
Şarkıcı Grimes, Elon Musk ile velayet mücadelesini sürdürürken, üç çocuğundan birini beş aydır göremediğini açıkladı: Hayatımın aşkıyla kavga ediyorum
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Ünlü şarkıcı Grimes, üç çocuğunun babası olan eski sevgilisi Elon Musk ile velayet mücadelesini anlattı.
4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii, 3 yaşındaki kızı Exa Dark Sideræl ve 2 yaşındaki oğlu Techno Mechanicus'un velayeti için 2022'de ayrıldığı Elon Musk ile yasal savaşını sürdüren 36 yaşındaki Kanadalı şarkıcı; "Instagram paylaşımlarımın ve modellememin çocuk sahibi olamamam için sebep olarak kullanıldığı, korkunç anne haklarına sahip bir eyalette bir yıl boyunca savaş halinde kilitli kaldım" ifadesini kullandı.
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"HAYATIMIN AŞKIYLA KAVGA EDİYORUM"
X platformundan açıklama yapan Grimes, 53 yaşındaki Tesla ve Space X kurucusu Elon Musk için; "O, benim için tanınmaz hale geldi. Hayatımın aşkıyla kavga ediyorum ve ondan kopuyorum" dedi.
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"BEBEKLERİMDEN BİRİNİ BEŞ AYDIR GÖREMİYORUM"
Grimes, X platformunun da sahibi olan Elon Musk'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını iddia ederek, çocuklarından birini beş aydır göremediğini söyledi: Onun kaynaklarına karşı her şeyimle mücadele ediyorum ve bebeklerimden birini beş aydır göremiyorum.
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YASAL MÜCADELE BİR YIL ÖNCE BAŞLADI
2018'de ilişki yaşamaya başlayan Elon Musk ile Grimes, 2022'de ilişkilerini sonlandırdı. İlk çocukları X Æ A-Xii, Mayıs 2020'de dümnyaya geldi. Kızları Exa Dark Sideræl, Aralık 2021'de taşıyıcı anne yoluyla doğdu. Küçük oğulları Techno Mechanicus'un doğum haberi, çiftin ayrıldığı haberinden sonra geldi.
Elon Musk 2021'de ayrıldıklarını ama yarı ayrı olduklarını, ortak ebeveynliği sürdürdüklerini söyledi. Ancak Ekim 2023'ten bu yana yasal mücadele veriyorlar.
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12 çocuğu dünyaya gelen ama yaşayan 11 çocuğu olan Elon Musk'ın 2000 ile 2008 arasında evli kaldığı Justine Wilson'dan dünyaya gelen altı çocuğundan biri olan Vivian Jenna Wilson, daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, babası Musk'ı şarkıcı Grimes'tan olan çocuklarını annelerine göstermemekle suçlamıştı.
Erkek olarak doğan Vivian, Nisan 2022'de adını ve cinsiyetini değiştirmiş, babasıyla akrabalık bağını koparmıştı.
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"ÇOCUKLAR NEREDE VE KİMİNLE?"
Yaz aylarında Grimes'ın annesi de devreye girerek Elon Musk'a çağrıda bulunmuş X Æ A-Xii'yi Paris Olimpiyatları'nda Musk ile birlikte görmesinin ardından; “Diğer çocuklar nerede ve kiminle? Anneleriyle birlikte olmaları planlanıyordu. Burada, Kanada'da bekleniyorlardı. Bir büyükanne olarak yazıyorum. Senden anlaşmaya uymanı, çocukları geri vermeni ve büyük büyükannelerini o ölmeden önce görmek için ihtiyaç duydukları belgeleri sağlamanı rica ediyorum" demişti.
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"LÜTFEN ELON, SANA YALVARIYORUM!"
Grimes'ın annesi ayrıca; "Lütfen Elon, sana yalvarıyorum! Bu, annem için çok acı verici ve çocuklar için de endişe verici. Artık zaman çok önemli" çıkışı yapmıştı.