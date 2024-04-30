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        Haberler Yaşam Green Card sonuçları ne zaman belli olacak? 2024 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları bekleniyor

        Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları bekleniyor

        Kasım ayında başvurularını gerçekleştiren binlerce vatandaş Green Card sonuçları sorgulaması yapıyor. Amerika'da oturum ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler Greend Card başvuru sonuçlarını dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanabilecek. ABD Yeşil kart başvuru sonucu için Mayıs ayı işaret edilmişti. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:17
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        • 1

          DV Lottery Green Card başvuru sonuçları bekleniyor. DV Lottery Green Card başvuruları bu yıl 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar dvprogram.state.gov adresinden duyurulacak. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Green Card başvuru sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda değerlendirme sürecinin ardından ilan edilecek. Buna göre ABD Yeşil Kart sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.

          GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

          Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

          GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA

          Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

        • 3

          GREEN CARD NEDİR?

          Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

        • 4
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