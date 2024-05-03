Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor, süreç nasıl ilerleyecek?

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Green Card olarak da bilinen ve Amerikan Kongresi tarafından yapılması zorunlu tutulan Diversity Visa Göçmenlik Programı, her yıl ABD'ye az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle vizesi kazanma şansı sağlıyor. Yıllık kontenjan ise 55 bin.

Hiçbir ülke, ilgili sene içinde verilecek olan vizelerin toplamının yüzde yedisini aşamazken, her yılın ekim/kasım aylarında belirtilen kayıt döneminde https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuru ücretsiz.

Bu sene 4 Mayıs tarihinde başvuru sonuçları ilan edilecek. Katılımcılar, https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayarak seçilip seçilmediklerini görebilir.

Burada iki önemli nokta var: Başvuru sonuçları sadece bu siteden görülebilir ve başvuru yapıldığında size verilen onay kodu olmadan sisteme giriş yapamazsınız. ABD makamları bu sonuçla ilgili herhangi bir mail bildirimi yapmaz. Bu site haricindeki hiçbir ABD makamı size sonucu bildirme yetkisine sahip değildir.

Başvuruyu kazandık, sonraki süreç nasıl olacak? Kurayı kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Green Card programı, başvuru sahibinin lise veya dengi bir eğitim almış olmasını ya da ABD yasaları hükümleri uyarınca tanımlanan meslek gruplarında iki yıllık nitelikli iş deneyimine sahip olması şartını arıyor. REKLAM Buradaki bir önemli nokta da seçilmenin vize alacağınızı garanti etmediği. Çekilişi kazandıktan sonra vizenin çıkması için en kısa sürede DS-260 formunun online olarak doldurulması, sisteme gönderilmesi ve çıktısının alınması gerekiyor. Formu gönderdikten sonra da hızla ABD Büyükelçiliği ya da ABD Konsolosluğu'ndan vize randevusu alınması şart. Vizenin çıkması için bu belgenin ve vize randevusunda istenen tüm belgelerin eksiksiz tamamlanması bekleniyor. Belgelerin tamamlanmasının ardından ise randevu günü mülakattan başarıyla çıkmak gerek. REKLAM

DS-260 formu nedir? DS-260, ABD’ye göç etmek isteyen kişilerin doldurması gereken bir göçmen vizesi başvuru formu. Bu form, ABD’ye kalıcı olarak taşınmayı planlayan kişilerin kişisel bilgilerini, iş deneyimlerini, eğitim geçmişlerini ve aile bağlantılarını içeriyor. Bunların dışında, adayların sağlık durumları, adli sicilleri ve diğer güvenlik konuları hakkında bilgi vermesi de gerekiyor. Çekilişi kazandıktan sonra vize randevusu almak için hızlı hareket etmek gerekmesinin sebebi şu: Çekilişi dünya genelinde 85 bin kişi kazanıyor. 30 bini eleniyor ve 55 bin kişi vize sürecinden başarıyla çıkabiliyor. Bazen size verilen vize tarihine kadar 55 bin kontenjan bitmiş olabiliyor. Bu durumda vize randevunuz iptal ediliyor. Bir diğer sebep ise Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği ve ABD Konsolosluğu'nun sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet vermemesi. Türkiye'deki sığınmacılar da, çevre ülke vatandaşları da bu makamlardan randevu alabiliyor. Bu da randevu tarihlerinde şişkinlik yaratıyor. 2022 yılında Ankara Konsolosluğunda işlem gören Green Card dosyalarına harcanan kapasitenin yaklaşık yüzde 60'ı TC vatandaşlarına, yüzde 40'ı ise yabancılara ayrıldı. REKLAM Vize görüşmesinden en az 15 gün önce, ABD Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya konsolosluk hizmeti veren ofisin onayladığı hekimden bir sağlık muayenesi randevusu alınması gerekiyor. Büyükelçiliğin web sitesinde onaylı doktorların listesi mevcut. Mülakatta Büyükelçilik ya da Konsolosluk görevlisi, aday kişiyle görüşerek göçmenlik vizesi almaya uygun olup olmadığını belirleme hakkına sahip. Vizesi onaylanan kişilerin Green Card hakkını kaybetmemek için vizeyi aldıktan sonraki 6 ay içinde 1 kez Amerika’ya girmesi gerekiyor. ABD’de en az 5 yıl bulunan Green Card sahipleri bu sürenin sonunda ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahip. Eğer eşiniz ABD vatandaşıysa bu süre 3 yıla iniyor. Mülakat sürecinden de başarıyla çıkan adaylara mühürlü bir paket veriliyor. Bu paketi vize sahibi açmamalı. ABD'ye girerken Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkililerine vermek üzere paketi yanına almalı. Ülkeye geldikten sonra birkaç hafta içinde formda belirtilen adrese Green Card postalanıyor. REKLAM

ABD vatandaşlarıyla Green Card sahiplerinin hukuki farkı var mı? Amerika’da oturum alan ile Amerika vatandaşları yasa önünde aynı haklara sahip. Ancak yine de oturum izni sahibi olmanın, Amerikan vatandaşı olmaya göre birkaç dezavantajı var. En temel fark olarak, federal seçimlerde (Başkanlık Seçimi gibi) oy kullanamazsınız. Bu yönde bir girişimde bulunmak suç kabul edilmektedir ve vatandaş olmanızı kalıcı olarak engelleyebilir. Ancak bazı eyaletler, yerel seçimlerde Green Card sahiplerine oy verme hakkı sunar. Green Card, göçmenlerin Amerika’daki yasal varlığı. Bu nedenle seyahat ederken mutlaka yanınızda olmalı. Ayrıca ABD dışına bir yıldan daha uzun süreli seyahatlerde dikkatli olunmalı. Eğer bir yıl ve üzeri süreyle Amerika dışında kalmayı planlıyorsanız Green Card hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bir yıldan uzun süre ABD dışında ikamet etmek ABD'li makamlar için "Bu kişi ABD'de hayat kurmak istemiyor" demek. Ancak bir yıldan kısa süreli seyahatlerde bir mahsur yok. Çoğu yasal oturum izni sahibinin ABD vatandaşlığına başvurmadan önce 5 yıl beklemesi gerekir. Burada istisna olarak Amerika vatandaşı olmak için 3 yıl evli kaldıktan sonra Amerika’da oturma izninizi vatandaşlığa dönüştürme başvurusunda bulunabilirsiniz. REKLAM Green Card sahipleri eğitim masraflarınızı karşılayabilmek adına hükümet yardımlarına başvurabilir. Keza sosyal yardım için de başvuruda bulunabilir. Hukuk önünde ABD vatandaşı da Green Card sahibi de eşittir. Green Card sahiplerinin yapması gereken önemli şeylerden biri de ABD'de yaşadığı bölgedeki Sosyal Güvenlik Ofisine başvuru yaparak bir vergi numarası almak ve her yıl vergi beyannamesi vermektir.