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CSO ADA ANKARA’nın yeni misafir yerleşik orkestrası, Grammy ödüllü Akademie Für Alte Musik Berlin, 28 Ocak’taki ilk konseriyle bir müzik şölenine imza attı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği özel konser kapalı gişe gerçekleşerek büyük beğeni topladı. 40 yılı aşkın sanat hayatıyla 'Barok Dünyanın Pırlantası' olarak anılan bol ödüllü topluluk, farklı programlarla 2 Mart ve 13 Mayıs’ta barok müziğin en muhteşem eserlerini CSO ADA ANKARA’da müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Dünyanın en prestijli salonlarını dolaşarak yılda 100’ü aşkın konser veren orkestra, CSO ADA ANKARA’nın muhteşem akustik yapısıyla zenginleştirilmiş ana salonunda verdiği ilk konserinde, sanatseverleri barok müziğin ses dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkardı. Konserde müzik tarihini en çok etkilemiş dahi yaratıcılardan Johann Sebastian Bach’ın sevilen eserleriyle birlikte ünlü besteciyle yolları hiçbir zaman kesişmese de Bach’ın sanatına büyük saygı duyan Georg Friedrich Händel’in ve Bach’ın müzisyen oğullarından Carl Philipp Emanuel Bach’ın yapıtlarından oluşan bir repertuvarı seslendiren orkestra dakikalarca ayakta alkışlandı.

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