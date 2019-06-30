30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan gram altın, dolar kurundan ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bu yıl pozitif bir seyir izledi.
Yıla 218 lira seviyesinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 25 Haziran'da 268,8 lira ile son 10 ayın zirvesini gördü. Bu seviyelerde tutunamayan gram altın, haziran ayını yaklaşık yüzde 7 primle 262 liradan tamamladı. Gram altın, yatırımcısına yılın ilk yarısında da yüzde 20 kazandırdı.
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gram altının yılın ilk yarısında yatırımcısına kazanç sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu artışta, küresel piyasalarda güvenli limanlara duyulan talep ve kurda yaşanan yükselişin etkisi oldu. Yılın ikinci yarısında da gram altının yatırımcısına fırsatlar vereceği bir ortam oluşabilir. Altında geri çekilmelerde özellikle 250-253 lira seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükseliş eğiliminde olan gram altın, 268 TL seviyesinin üzerine yerleşirse 274 TL'ye çıkabilir."
"GRAM ALTIN YENİ ZİRVELERİ TEST EDEBİLİR"
AA Finans Analisti İslam Memiş de gram altında yatırımcıların, 257 lira seviyesini yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, bu seviyenin aşağı kırılması durumunda gram altının 250 liraya kadar gerileyebileceğini söyledi.
Yılın kalan yarısında altının gram fiyatının dolar kurundan destek alarak yükselişini sürdürebileceğini ifade eden Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ticaret savaşları, ABD-İran gerginliği, küresel büyüme endişeleri gibi nedenler, uluslararası piyasalarda güvenli liman olarak görülen altının tercih edilmesini destekleyebilir. Bu sebeple altının gram fiyatı, yükselişlerde önce 275, devamında 290 lira seviyelerini test edebilir.
Yani altının gram fiyatında yükselişlerin bitmediğini, yeni zirvelerin test edileceğini, kısa vadeli düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatları sunacağını belirtmek isterim."
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