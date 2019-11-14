14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son aylarda Türkiye'ye yönelik hazırladığı yaptırım tasarılarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören karar tasarısının Senato'da oylanmasını engelleyerek yine adından söz ettirmeyi başardı.
Amerikan Temsilciler Meclisi, Nisan ayında Demokrat Vekil Adam Schiff tarafından sunulan ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı Ekim ayı sonunda kabul etmişti.
Temsilciler Meclisi'nin kararı Ankara'nın sert tepkisine yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konudan duydukları rahatsızlığı dün Beyaz Saray'da bir araya geldiği ABD Başkanı Donald Trump'a da bizzat iletmişti.
Erdoğan'ın ziyareti sırasında Beyaz Saray'da bulunan Graham, Demokrat Senatör Bob Menendez'in tasarının Senato'da oylamaya sunulması talebini reddederek, "Senatörler tarihi yeniden yazmamalı. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelerek bu konuyu ele alırlar" diye konuşmuştu.
YAPTIRIM İSTEMİŞTİ
Graham daha geçen hafta, bir grup senatörle birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yolladıkları mektupta, Türkiye'nin Washington'la Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin imzaladığı anlaşmayı ihlal ettiğine ilişkin iddiaların teyit edilmesi halinde, Ankara'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.
Son Beyaz Saray buluşmasıyla birlikte bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 3 kez bir araya gelen Graham, Türkiye'nin ABD için ne kadar önemli bir müttefik olduğunu her fırsatta dile getiriyor.
YALANA ORTAK OLAN ÜLKELER
ABD Temsilciler Meclisi'nden önce 1915 olaylarını 'soykırım' olarak onlarca ülke tanımıştı. Bunlar arasında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya gibi önde gelen Avrupa ülkeleri de bulunuyor.
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