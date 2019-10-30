"Soykırım" diyen 30 ülke yalana ortak

1915 olaylarına ilişkin Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden ülkelerin sayısı 30'a ulaştı. Son olarak ABD'de Temsilciler Meclisi, tasarıyı 11 hayır oyuna karşılık 405 evet oyuyla kabul etti. Türkiye ise tasarıya tepki gösterdi.

ERDOĞAN: TARİHÇİLER ARAŞTIRSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda, Ermeni Soykırımı iddialarına ilişkin uluslararası bir platformun kurulması gerektiğini vurgulayarak, tarihçilerin konuyu araştırması ve ülkelerin elindeki belgeleri ortaya koyması gerektiğini vurguladı. Erdoğan iddialara ilişkin olarak da "Sözde Ermeni Soykırımı iddialarıyla ortalığı bulandıranların hakikat diye bir derdi yok. Bugüne kadar bu konuyu kaşıyan hiçbir grup ya da devlet iddiasını arşivleri ile kanıtlayamamıştır" ifadelerini kullandı.

URUGUAY BAŞLATTI

Ermeni Soykırımı iddialarına ilişkin, tasarılarının kabul edilmesi süreci 1965'de Uruguay parlamentosuyla başladı. Uruguay Senatosu 20 Nisan 1965'te kabul ettiği yasa ile 24 Nisan'ı "Ermeni Şehitlerini Anma Günü" ilan etti. Uruguay Senatosu, 18 Mart 2000 tarihinde de 24 Nisan'ı "1915'te katledilenlerin anısına Ermeni Şehitleri Anma Günü" ilan eden yasa tasarısını onayladı. 1 Kasım 2000'de Temsilciler Meclisi'nde görüşülmeye başlayan tasarı 10 Mart 2004'te kabul edildi. Uruguay Temsilciler Meclisi, ayrıca 3 Mayıs 2005 tarihinde Ermeni iddiaları konusunda bir bildiri kabul etti. Bu bildiride, 24 Nisan'ın BM tarafından "her türlü soykırımın ifşa edilmesi ve reddedilmesi günü" ilan edilmesi ve bunun için Uruguay Dışişleri Bakanlığı'nın BM'de girişimde bulunması istendi.

İŞTE 30 ÜLKE

"Uruguay (1965),

Kıbrıs Rum Yönetimi (1982),

Avrupa Parlamentosu (1987),

Arjantin (1993),

Rusya Federasyonu (1995),

Kanada (1996),

Yunanistan (1996),

Lübnan (1997),

Belçika (1998),

Fransa (2001),

İsveç (2000),

İtalya (2000),

İsviçre (2003),

Slovakya (2004),

Hollanda (2004),

Polonya (2005),

Almanya (2005),

Venezuela (2005),

Litvanya (2005),

Şili (2007),

Bolivya (2014),

Avusturya (2015),

Lüksemburg (2015),

Brezilya (2015),

Paraguay (2015),

Suriye (2015),

Almanya Bundestagı (2016),

Çek Cumhuriyeti (2017),

Libya geçici hükümeti (2019),

ABD Temsilciler Meclisi (2019).