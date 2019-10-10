10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de Cumhuriyetçi kanadın önde gelen isimlerinden Senatör Lindsey Graham, Demokrat Senatör Chris Van Hollen'la birlikte hazırladığı Ankara'ya yönelik yaptırım tasarıyla tartışmalara yol açtı.
ABD Kongresi'ne yarın sunulması beklenen tasarı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere üst düzey Türk yetkilileri hedef alıyor. Kongre'de her iki kanadın da destekleyeceği söylenen tasarı, Ankara'nın 'Barış Pınarı Harekatı'nı 90 gün içerisinde durdurmaması halinde Türkiye'nin askeri ve ticari sektörlerine ağır yaptırım uygulanmasını isterken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uçak, araç, makine ve ilgili tüm parça satışının yanı sıra askeri istihbarat paylaşımının da durdurulması çağrısı yapıyor.
Seçim kampanyası döneminde Donald Trump'ın adaylığına karşı çıkan, ancak dönem dönem ABD liderine destek veren açıklamalarda bulunan Senatör Graham, 2019 içerisinde iki kez yüz yüze görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği olumlu mesajlarla gündeme gelmişti.
Ocak ayında başkent Ankara'ya gelen Graham ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştı. Graham o dönemde Ankara'nın, ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerinden rahatsızlık hissetmemesi için bir yol bulacakları konusunda teminat vermişti.
MÜTTEFİK VURGUSU
Graham, geçtiğimiz Eylül ayında BM toplantıları için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la New York'ta kaldığı otelde bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantıda Graham Ankara'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, DEAŞ'la mücadele ve Esad rejiminin askeri olarak kazanmaması için verdiği desteklerin ABD için vazgeçilmez olduğunu dile getirmişti. Ankara'nın İdlib'de milyonlarca insanın katliama kurban gitmesine engel olduğunu vurgulayan Graham, Türkiye'nin F-35 programına dönmesinin önemine değinmişti.
Türkiye'nin sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Graham, geçmiş yıllarda defalarca PKK'nın terör örgütü söylemiş, YPG'nin de terör örgütüyle olan ilişkisine dikkat çekmişti.
TSK'nın başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na şiddetle karşı çıkan Graham, ABD lideri Trump'ın da Suriye'den çekilme kararının hem ülkesine hem de başkanlığına ihanet anlamına geldiğini öne sürüyor.
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