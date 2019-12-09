Gözyaşı ayrı mı yazılır, birleşik mi?

Gözyaşı sözcüğü nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

GÖZYAŞI MI, GÖZ YAŞI MI?

TDK sitesindeki sözlükten arama yapıldığında kelimenin, gözyaşı şeklinde birleşik yazıldığı ortaya çıkıyor.

"Göz yaşı" yazımı ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "gözyaşı"dır.