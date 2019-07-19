19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elektrikli otomobil alanında etkin faaliyet yürüten markalardan biri olan Renault, dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de yeni bir işbirliğine imza attı.
İtalyan-Amerikan ortaklı rakibi Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) birleşme teklifini reddetmesinin ardından kolları sıvayan Fransız marka, Çinli üretici Jiangling Motor'a 145 milyon dolarlık yatırım yaptı.
Atılan adımın, Renault'un Çin'in elektrikli otomobil pazarından daha fazla pay alma amacı taşıdığı belirtiliyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Renault Çin'in Başkan Yardımcısı Francois Provost, "Yaptığımız ortaklık Çin'deki elektrikli araç satışlarımızı artıracak" dedi.
PAZAR KÜÇÜLÜYOR ELEKTRİKLİLER ARTIYOR
Çin'in hava kirliliğini azaltma planları çerçevesinde, ülkenin araç parkını içten yanmalı motorlara sahip otomobillerden elektrikli otomobillere dönüştürme planı bulunuyor.
Bu çerçevede, ülkedeki çoğu kentte dizel araçların girişi şimdiden yasaklanmış durumda. Son yıllarda verilen teşviklerin de etkisiyle ülkedeki elektrikli otomobil satışının her geçen gün arttığı gözlemleniyor.
Öyle ki, Çin'deki elektrikli araç satışları 2018 yılında yüzde 62 oranında artış yaşadı ve 1.26 milyon adede yükseldi.
Çin hükümeti, söz konusu rakamın 2025 yılında 7 milyon adedi bulmasını hedefliyor.
Çin'in elektrikli araç satışları yılın ilk yarısında da yüzde 50 artış ile 617 bin adedi buldu. Aynı dönemde Çin'in toplam otomotiv pazarı ise yüzde 12.4 oranında küçüldü ve 12.3 milyon adede geriledi.
Tüm bunlar alt alta konulduğunda ve Renault'un yeni ortağı Jiangling Motor'un ülkesinde yıllık 500 bin adet elektrikli araç satışına imza attığı göz önüne alındığında, Fransız markanın önümüzdeki yıllarda Çin'in elektrikli otomobil pazarından daha yüksek oranda pay alması sürpriz olmayacaktır.
'PİLLİ' OTOMOBİL SATIŞLARINI 2 KAT ARTIRACAK
Öte yandan, Renault'un Çin'de attığı adım ilk değil.
Jiangling ile yapılan ortaklık markanın ülkedeki dördüncü işbirliği oldu.
Fransız üretici 2013 yılında da Dongfeng Motor ile ortaklık yoluna giderek ülkede kendi logosuyla satılan araçların üretilmesi hedefiyle Dongfeng Renault Automobile Company'i kurmuştu.
Tarihler 2017 yılını gösterdiğinde ise, Renault ve küresel ittifak ortağı Nissan, Çin'de Dongfeng Motor ile eGT New Energy Automotive isimli elektrikli otomobil girişimi oluşturmuştu.
Aynı yılın sonunda da Renault Çinli marka Brilliance Auto ile ticari araç üretiminde ortaklığa gitmişti.
Renault, Nisan ayında duyurduğu stratejik planına göre, 2020 yılına kadar Çin'de yıllık 550 bin adet satış yapmayı hedefliyor.
Bu rakamın Renault'un 2018 yılında Çin'de sattığı 217 bin otomobilin iki katı olması ise dikkat çekiyor.
Renault'tan başka Volkswagen, Ford ve BMW gibi markaların da Çin'in yerel üreticileri ile elektrikli otomobil üreticileri ile işbirliğine gittiği göz önüne alındığında, küresel rekabetin Çin'e taşındığını söyleyebiliriz.
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