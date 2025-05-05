Göztepe dış sahada hasretine son verdi

Göztepe’nin son haftalardaki yükselişi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rams Başakşehir’i, Gürsel Aksel Stadyumu’nda 4-1 yenerek 11 maçlık kazanamama serisini sonlandıran İzmir ekibi, 34. hafta mücadelesinde de Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ederek bu kez de 5 ay sonra deplasman galibiyeti aldı. Göztepe, son olarak 2024 yılının kasım ayında ligde Beşiktaş’a karşı dış saha galibiyet elde ermişti.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

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Göztepe’nin deneyimli golcülerinden Kubilay Kanatsızkuş, son haftalarda takımını sırtlayan isim oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında 1 gol 1 asistlik katkı veren 28 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor karşılaşmasında 1 gol atarak son iki maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

GÖZTEPE ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAK İSTİYOR Ligin ikinci yarısı itibarıyla istediği sonuçları almayı başaramayan fakat bu durumu aylar sonra tersine çeviren Göztepe, arka arkaya oynadığı Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını kazanarak iki maçlık galibiyet serisine imza attı. İzmir ekibi, gelecek hafta iç sahada oynanacak Hatayspor müsabakasını kazanarak bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yapmak istiyor.