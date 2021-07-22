DHA

Transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Lourency ve Baku ile resmi sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe, orta saha David Tijanic´i listesine aldı. Şu an Polonya´nın Rakow takımında top koşturan 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığı ve transferin an meselesi olduğu öğrenildi. Slovenya Milli Takımı´nda da forma giyen Tijanic´in bayram sonrası İzmir´e gelip yönetimle görüşeceği, bir aksilik olmazsa oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerine ülkesinde Olimpija Ljubljana´da başlayan David Tijanic, Slovenya´da Krka ve Triglav´da forma giydikten sonra 2019-2020 sezonun ikinci yarısında Polonya´ya transfer oldu. Rakow´da geçen sezon 33 resmi maça çıkan futbolcu, bu sezon da Polonya Süper Kupa finalinde görev yaptı. Slovenya U21 Milli Takımı´nda 2 kez şans bulan Tijanic 1 defa da A milli takımda top koşturdu.