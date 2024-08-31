Göztepe: 2 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Romulo ve Djalma Silva'nın golleriyle galip gelen Göztepe, puanını 6'ya yükseltti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı. Bodrum FK ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Giriş: 31.08.2024 - 23:41 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:41
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Göztepe oldu.
Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 16'da Romulo ve 41. dakikada Djalma Silva attı.
Bu sonucun ardından Göztepe, puanını 6'ya yükseltti. Bodrum FK ise 3 puanda kaldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ