Gözler bankaların kredi faizlerinde

Merkez Bankası’nın politika faizi, Eski Başkan Durmuş Yılmaz’ın görevi devrettiği 2011 yılında yüzde 5.85 seviyesinde bulunuyordu. Faizleri Erdem Başçı yüzde 8.00, Murat Çetinkaya yüzde 24.00 ile devretti. Murat Uysal döneminde önce yüzde 9.25’e inen faizler, daha sonra yüzde 15.00’e çıktı. Naci Ağbal’ın başkanlığı sırasında ise 4 puan artarak yüzde 19.00 oldu.

Mart ayında görevi Ağbal’dan devralan Şahap Kavcıoğlu döneminde ilk faiz indirimi 23 Eylül’de gerçekleştirildi. Merkez Bankası’nın politika faizi 1 puan indirilerek yüzde 18.00 oldu. Dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında ise 2 puanlık faiz indirimi yapıldı.

BANKALAR TCMB’NİN İNDİRİMİNİ MEVDUATA FAZLASIYLA YANSITTI

Eylül ayındaki faiz indiriminin mevduat faizlerine fazlasıyla yansıdığı görülürken, kredi faizlerine yansıma sınırlı kaldı.

15 Ekim tarihi itibarıyla bankaların uyguladığı ortalama mevduat faizleri 1 aylıkta 0.35 puan, 3 aylıkta 0.76 puan, 6 aylıkta 1.65, 1 yıla kadar vadeli mevduatta ise 2.68 puan indirildi. Bir yıl ve daha uzun vadeli mevduat faizlerinde ise 1.57 puan indirim yapıldı.

Türk Lirası mevduat faizleri DEĞİŞİM 15 Ekim 2021 24 Eylül 2021 19 Mart 2021 19 Mart -24 Eylül 24 Eylül - 15 Ekim 1 Aya Kadar Vadeli 16,96 17,31 16,53 0,78 -0,35 3 Aya Kadar Vadeli 18,20 18,96 17,43 1,53 -0,76 6 Aya Kadar Vadeli 16,87 18,52 16,95 1,57 -1,65 1 Yıla Kadar Vadeli 16,37 19,05 17,94 1,11 -2,68 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli 14,85 16,42 15,27 1,15 -1,57

TAŞIT KREDİSİNDE İNDİRİM YERİNE BİNDİRİM YAPILDI

Bankalar mevduat faizlerinde Merkez Bankası’nın 1 puanlık indiriminden daha fazla indirim yaparken, kredi faizlerindeki indirim sınırlı kaldı. Bankalar, Merkez Bankası’nın eylül ayındaki faiz indirimi sonrası ihtiyaç kredisi faizlerinde 0.14 puan, tüketici kredisinde 0.18 puan indirim yaptılar. Ticari kredilerdeki indirim ise 1.03 puan oldu.

Merkez Bankası’nın faiz indirimine karşılık bankaların taşıt kredisi faizleri 0.21 puan arttı. Konut kredisi faizleri ise değişmedi.

TL kredilere uygulanan faiz oranları DEĞİŞİM 15.10.2021 24.09.2021 19.03.2021 19 Mart -24 Eylül 24 Eylül - 15 Ekim İhtiyaç 23,35 23,49 22,32 1,17 -0,14 Taşıt 20,98 20,77 18,90 1,87 0,21 Konut 17,90 17,91 17,64 0,27 -0,01 Ticari 20,17 21,20 20,45 0,75 -1,03 Tüketici Kredisi 22,20 22,38 21,43 0,95 -0,18

GÖZLER BANKALARIN YENİ FAİZ TABELASINDA

Bankalar Merkez Bankası’nın bu haftaki 2 puanlık faiz indirimini henüz mevduat ve kredi faizlerine yansıtmadılar. Gelecek haftadan itibaren mevduat ve kredi faizlerinde indirim bekleniyor. Ancak Merkez Bankası’nın 2 puanlık indiriminin ne kadarını yansıtacakları merak ediliyor.