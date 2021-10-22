Gözler bankaların kredi faizlerinde

Merkez Bankası’nın politika faizi, Eski Başkan Durmuş Yılmaz’ın görevi devrettiği 2011 yılında yüzde 5.85 seviyesinde bulunuyordu. Faizleri Erdem Başçı yüzde 8.00, Murat Çetinkaya yüzde 24.00 ile devretti. Murat Uysal döneminde önce yüzde 9.25’e inen faizler, daha sonra yüzde 15.00’e çıktı. Naci Ağbal’ın başkanlığı sırasında ise 4 puan artarak yüzde 19.00 oldu.
Mart ayında görevi Ağbal’dan devralan Şahap Kavcıoğlu döneminde ilk faiz indirimi 23 Eylül’de gerçekleştirildi. Merkez Bankası’nın politika faizi 1 puan indirilerek yüzde 18.00 oldu. Dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında ise 2 puanlık faiz indirimi yapıldı.
BANKALAR TCMB’NİN İNDİRİMİNİ MEVDUATA FAZLASIYLA YANSITTI
Eylül ayındaki faiz indiriminin mevduat faizlerine fazlasıyla yansıdığı görülürken, kredi faizlerine yansıma sınırlı kaldı.
15 Ekim tarihi itibarıyla bankaların uyguladığı ortalama mevduat faizleri 1 aylıkta 0.35 puan, 3 aylıkta 0.76 puan, 6 aylıkta 1.65, 1 yıla kadar vadeli mevduatta ise 2.68 puan indirildi. Bir yıl ve daha uzun vadeli mevduat faizlerinde ise 1.57 puan indirim yapıldı.
TAŞIT KREDİSİNDE İNDİRİM YERİNE BİNDİRİM YAPILDI
Bankalar mevduat faizlerinde Merkez Bankası’nın 1 puanlık indiriminden daha fazla indirim yaparken, kredi faizlerindeki indirim sınırlı kaldı. Bankalar, Merkez Bankası’nın eylül ayındaki faiz indirimi sonrası ihtiyaç kredisi faizlerinde 0.14 puan, tüketici kredisinde 0.18 puan indirim yaptılar. Ticari kredilerdeki indirim ise 1.03 puan oldu.
Merkez Bankası’nın faiz indirimine karşılık bankaların taşıt kredisi faizleri 0.21 puan arttı. Konut kredisi faizleri ise değişmedi.
GÖZLER BANKALARIN YENİ FAİZ TABELASINDA
Bankalar Merkez Bankası’nın bu haftaki 2 puanlık faiz indirimini henüz mevduat ve kredi faizlerine yansıtmadılar. Gelecek haftadan itibaren mevduat ve kredi faizlerinde indirim bekleniyor. Ancak Merkez Bankası’nın 2 puanlık indiriminin ne kadarını yansıtacakları merak ediliyor.
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