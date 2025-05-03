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        Haberler Bilgi Yaşam Gözle görünmeyeni anlatıyor... Küçük Prens'ten okuyan herkesin yüreğine dokunan birbirinden güzel sözler!

        Gözle görünmeyeni anlatıyor... Küçük Prens'ten okuyan herkesin yüreğine dokunan birbirinden güzel sözler!

        Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prens"i, yalnızca bir çocuk kitabı değil; her yaştan okuyucu için derin hayat dersleri barındıran evrensel bir başyapıt. Bu özel eserde geçen bazı sözler ise, yıllar geçse de etkisini yitirmeyen bir bilgelikle kalplere dokunuyor. İşte o sözler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:30
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        Küçük Prens'ten herkesin yüreğine dokunan sözler
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        Çölde bir çiçekle konuşan, gün batımlarını sayan ve bir tilkiden dostluğu öğrenen Küçük Prens, bize sevgiyi, yalnızlığı ve sorumluluğu anlatıyor. İşte bu ölümsüz eserden, sizi düşünmeye ve belki de biraz hüzünlenmeye davet eden en etkileyici alıntılar…

        “Küçük Prens çölü geçerken bir çiçeğe rastladı yalnız. Üç taçyapraklı önemsiz bir çiçekti bu.

        -Günaydın, dedi Küçük Prens.

        -Günaydın, dedi çiçek.

        -İnsanlar nerede? diye kibarca sordu Küçük Prens.

        Çiçek eskiden bir kervan görmüştü.

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        -İnsanlar mı? diye tekrarladı.Galiba altı yedi tane insan var.Yıllar önce görmüştüm.Ama kim bilir şimdi neredeler?Rüzgarla sürüklenmişlerdir.Kökleri yok, hayatları güç oluyor bu yüzden.

        -Hoşçakal, dedi Küçük Prens.

        -Hoşçakal, dedi çiçek."

        “Günde tam kırk dört tane gün batımı gördüğüm olmuştur.”

        Sonra da eklemiştin:

        “Biliyor musun, insan üzgün olunca gün batımının tadına daha iyi varıyor.”

        “Demek sen kırk dört gün batımı izlediğin gün pek üzgündün?”

        Küçük Prens buna karşılık vermedi.”

        “Yeniden o çaresizlik duygusuyla buz gibi oldum. Anladım ki bu gülüşü bir daha göremezsem yapamam. Benim için çölde bir kaynaktı gülüşü.”

        Fotoğraf: AP

        “Oyalanma artık. Bir kez koymuşsun aklına gitmeyi, çık git!"

        Küçük Prens’in kendisini ağlarken görmesini istemiyordu. Çok gururlu bir çiçekti...”

        “Ne diyeceğimi kestiremiyordum. Kendimi çok beceriksiz buluyordum. Ona nereden yaklaşılır, nasıl ulaşılır bilmiyordum... Ne kavranılmaz bir yer şu gözyaşı ülkesi.”

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        “İnsanlar nerede? Çölde biraz yalnızlık duyuyor kişi..."

        "İnsanların arasında da yalnızlık duyulur," dedi yılan.”

        Fotoğraf: AP

        “Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan çok daha güçtür. Kendini yargılamayı başarabilirsen gerçek bir bilgesin demektir.”

        “Yönetmelik değişmedi. İşin kötüsü de bu ya. Gezegen her yıl daha hızlı dönmeye başladı, yönetmelik ise yerinde saydı.”

        “Artık insanların hiç bir şey tanımak için vakitleri yok. Her şeyi hazır alıyorlar satıcılardan. Ama dost stan dükkânlar olmadığı için, dostsuz kaldılar. Eğer bir dost istiyorsan, alıştır beni.”

        “Ölene kadar sorumlusun,

        Gönül bağı kurduğun her şeyden, dedi tilki..”

        “Gerçeğin mayası gözle görülmez.”

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