"MUTLULUĞUMUZ DAİM OLSUN"

"Bugün evleneli dört ay oldu!" diyen ünlü oyuncu, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Biliyorum bazıları için çok kısa, bazıları için çok iddialı... Biz genç yaşımızda birbirimizi bulduk ve aile olduk. Seni çok seviyorum aşkım. Senden başkası olmazmış! Nice senelerimize. Mutluluğumuz bir ömür, son nefesimize kadar daim olsun.