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Gözde Türker'den eşi Anıl Güler'e: Senden başkası olmazmış! - Magazin haberleri

Gözde Türker'den eşi Anıl Güler'e: Senden başkası olmazmış!

Oyuncu Gözde Türker, eşi Anıl Güler ile evliliklerinin dördüncü ayını duygusal bir paylaşımla kutladı. Eşiyle çekilen fotoğraflarını yayınlayan Türker, Güler'e, "Biz genç yaşımızda birbirimizi bulduk ve aile olduk. Senden başkası olmazmış! Mutluluğumuz, son nefesimize kadar daim olsun" sözleriyle seslendi

26.11.2021 - 11:30 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Temmuz ayında uzun süredir aşk yaşadığı Anıl Güler ile nikah masasına oturan oyuncu Gözde Türker, evliliklerinin dördüncü ayına özel bir paylaşımda bulundu.

  • Eşiyle aşk pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan 26 yaşındaki Türker, duygusal bir yazı kaleme aldı.

  • "MUTLULUĞUMUZ DAİM OLSUN"

    "Bugün evleneli dört ay oldu!" diyen ünlü oyuncu, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Biliyorum bazıları için çok kısa, bazıları için çok iddialı... Biz genç yaşımızda birbirimizi bulduk ve aile olduk. Seni çok seviyorum aşkım. Senden başkası olmazmış! Nice senelerimize. Mutluluğumuz bir ömür, son nefesimize kadar daim olsun.

  • Fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören çifte, hayranlarından tebrik yorumları yağdı.

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