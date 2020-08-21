Göz kızarıklığı; beyaz yüzeyde kanlanma şeklinde ortaya çıkar. Göz kızarıklığı kılcal damarların tahriş olması ya da bir göz hastalığı nedeni ile ortaya çıkması ihtimali vardır. Göz kızarıklığı ihmale gelmez her ne olursa olsun mutlaka bir göz hekimine muayene olmak gereklidir. Bazen aşırı ovmak, göze bir şey kaçması (kirpik),polenler, duman, bazı alerjik hastalıklar, göz nezlesi, göz tansiyonu, göz kuruluğu, fazla kitap okuma, bilgisayar veya mikroskop ile göz odaklı çok çalışmak, yüksek tansiyon gibi olası ihtimaller göz kızarıklığının oluşmasında etken olmaktadır.

Göz kızarıklığı eğer iki gözde oluyorsa kesinlikle bir hastalık nedeni olacağı ihtimali göz önünde tutularak hemen hekime gitmek gereklidir. Bazen aşırı stres de gözlerde kanlanma ve kızarmaya neden olabilmektedir. Gözlerin mikrop kapması da göz kızarıklığını tetikleyen nedenler arasındadır.

Göz Kızarıklığı Tedavisi

Göz kızarıklığı öncelikle hekim kontrolünde tedavi edilmelidir. Nedeni ortaya çıkarılarak müdahale edilebilir. Eğer gözünüze bir şey kaçtığını ya da yorgunluktan ileri geldiğini biliyorsanız kısa süreli göz kızarmaları için en etkili yöntem gözün dinlenmesini sağlamaktır.

Her hangi bir cisim kaçması ya da darbe sonunda ortaya çıkmasıyla gözü ovalamadan; buz dolu bir torba ile kompres yapılarak kan dolaşımının düzelmesi sağlanabilir.

Mümkün olduğunca alerjik reaksiyonlar oluşturacak ortamlardan gözü korumak gereklidir. Gözlere temas eden her türlü eşya hijyenik olmalıdır(gözlük, havlu, kontak lensler)

Gözün kızarmasına neden olan kontak lenslerde kullanımına kızarıklık geçene kadar ara vermek önem oluşturabilir.

Eğer gözdeki rahatsızlık göz hastalıkları nedeni ile oluştuysa hekiminiz bu durumun tespiti ile damla, göz kremi ya da bazı önlemler almanız açısından önerilerde bulunacaktır.