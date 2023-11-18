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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Gözde isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

GÖZDE ADININ ANLAMI NEDİR?

Gözde ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Gözde adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Gözde isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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GÖZDE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Gözde ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çok sevilen, beğenilen, nitelikli, üstün tutulan.

Beğenilen kadın.

Göze girmiş olan.

GÖZDE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Gözde ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gözde adını koymak caizdir.

GÖZDE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Gözde ismini kullanan 40.428 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Gözde ismini kullanan 9.604 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Gözde ismini kullanan 4.121 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Gözde ismini kullanan 4.225 kişi bulunmaktadır.

GÖZDE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Gözde adını taşıyan insanlar merhamet duyguları ve kalp gözleri çok açıktır. Sezgisel hareket ederler ve genelde tahminlerinin çoğu doğru çıkar. Yaşamlarında şansları çok açıktır, her zaman dört ayak üstüne düşerler. İş hayatlarında başarılıdırlar kendi sevdiği işi yaptıklarında çabuk yükselişe geçerler. Eşlerine ya da partnerlerine karşı çok ilgililerdir ve kendileri de oldukça ilgi beklerler. Duygusaldırlar ve asla duygularını açığa vurmaktan çekinmezler.

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