REKLAM advertisement1

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Funda isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FUNDA ADININ ANLAMI NEDİR?

Funda ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Funda adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Funda isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

REKLAM

FUNDA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Funda ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kurak yerlerde yetişen çalı türünden bir ağaççık.

Ay yüzlü, ay gibi güzel.

Denize dökülen büyük ırmak.

Geminin demir attığı yer.

FUNDA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Funda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Funda adını koymak caizdir.

FUNDA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Funda ismini kullanan 48.240 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Funda ismini kullanan 10.220 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Funda ismini kullanan 4.365 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Funda ismini kullanan 4.103 kişi bulunmaktadır.

FUNDA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Funda adını taşıyan kişiler yeni şeyler keşfetmeye bayılırlar. İçlerinde büyük bir merak arzusu vardır ve hayatlarında hep keşfedilmemiş şeyler ararlar. Güler yüzlü ve nazik davranışları sayesinde ilginin odağı olurlar. Evlerindeki sıcak ortamı arkadaş çevresinde de görmek arzusu içindedirler. Etrafında çok fazla arkadaşı yoktur, ancak samimi ve güvenebileceği dostları vardır. İş hayatlarında, çok fazla baskı altında olmaktan hoşlanmazlar. Emir almak ve emretmeyi istemezler, rahat olduğu meslekler de daha başarılı olurlar.

ÖNERİLEN VİDEO