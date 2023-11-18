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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Filiz isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FİLİZ ADININ ANLAMI NEDİR?

Filiz ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Filiz adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Filiz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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FİLİZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Filiz ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe ve küçük dal, sürgün, ışkın, eşkin, cımbar, çıvgın, şıvgın.

Ocaktan çıkarılan işlenmemiş, başka maddelerle karışık hâlde bulunan, ham maden birleşiği.

Bağışlayıcı.

İnce, uzun, zayıf ve narin kız.

FİLİZ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Filiz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Filiz adını koymak caizdir.

FİLİZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Filiz ismini kullanan 142.350 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Filiz ismini kullanan 30.906 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Filiz ismini kullanan 11.564 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Filiz ismini kullanan 10.664 kişi bulunmaktadır.

FİLİZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Filiz ismine sahip insanlar sabırlı ve fazla üretkendirler. İş hayatında kısa zamanda yükselirler. Teknik olarak oldukça yeteneklilerdir. Araştırmayı seven bir yapıda oldukları için verilen işin pratiğini kısa sürede kazanırlar. Duygularını fazla belli etmezler bu sebeple huzursuzlardır. Duyguların yoğun olduğu bir durumla karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını bilemezler. Sağlığına dikkat etmek, düzenli olmak, güzel giyinmek ve sözünü tutmak onlar için olmazsa olmazlardandır.

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