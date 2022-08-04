Göz yaşamsal bir organdır. Bu nedenle göz ile ilgili oluşabilecek ciddi problemler kişinin tüm yaşamının olumsuzluğa neden olabilmektedir. Dolayısıyla siz de gözünüzde ve görme ile ilgili olan herhangi sorunda vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmeyi ihmal etmeyin. Çünkü ihmal edilen hastalıklar sonrasında kişiye daha ciddi sorunlara dönüşerek geri dönmektedir. Glokomun da bazı belirtileri vardır. Kişi kendisinde bu belirtilerden birini bile gördüğünde acil önlem almak için gözünü kontrol ettirmesinde fayda vardır. Bu içeriğimizde göz tansiyonu nedir, kaç olmalı? Göz tansiyonu (glokom) belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya topladık. İşte göz tansiyonu (glokom) ile ilgili merak edilenler…
Göz Tansiyonu Nedir
Göz tansiyonu en az normal tansiyon kadar kişinin yaşamını olumsuz etkileyen ciddi bir hastalıktır. Peki göz tansiyonu nedir? Gözün içinde oluşan basınç görmeyi sağlayan sinirlere zarar verecek seviyede yükselirse bu durum göz tansiyonu olarak isimlendirilmektedir. Bunun kişinin görmesini kaybetmesine bile neden olabilme durumu vardır. Bu nedenle göz tansiyonu ciddiye alınması gereken bir hastalıktır.
Göz Tansiyonu Neden Olur
Göz tansiyonu neden olur sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Göz tansiyonu gözde basıncın yükselerek sinirlerde hasar oluşturması durumudur. Göz sinirleri görmeyi sağladığı için glokom kişinin görme yetisine kaybetmesine bile neden olabilir. İlerleyen yaş, genetik faktörler, göze alınan sert ve ciddi darbeler, uzun süre düzenli kullanılan tansiyon ilaçları, üflemeli ve/veya nefesli çalgılar çalmak gibi nedenlerle göz tansiyonu oluşabilmektedir.
Göz Tansiyonu Kaç Olmalı
Glokom tehlikeli bir hastalık olduğundan göz tansiyonu kaç olmalı diye sorgulanması normaldir. Olması gereken göz tansiyon değerleri “9 ile 22 mmHg” aralığındadır. Göz tansiyonu aslında normal dengenin bozulması durumudur.
Göz Tansiyonu Nasıl Düşer
Kişi kendisinde göz tansiyonunda şüphelendiğinde vakit kaybetmeden hemen uzman bir doktor ile görüşmelidir. Teşhisin ardından doktor tarafından önerilen tedavi düzenli şekilde uygulanmalıdır. İşte göz tansiyonu nasıl düşer diye merak edenlere en basit yanıt budur. Doktor tedavisinin amacı göz tansiyonun kontrol altına alınmasıdır. Bunun için genellikle özel damlalar verilmektedir.
Göz Tansiyonu Belirtileri
Göz tansiyonu hızlı ilerleyen bir rahatsızlık değildir. Bu nedenle çoğu kişi hastalığı ilk safhada fark etmekte zorlanır. Hastalık ancak gözde ciddi ağrılar ve görme bozuklukları olduğundan fark edilmektedir. Hastalığın erken fark edilmesi zor olduğundan göz tansiyonu yüzünden görme kaybı yaşanmaması için en basit belirtinin bile dikkate alınması gerekmektedir. İşte sizin için göz tansiyonu belirtileri arasında öne çıkanları sıraladık;
- Özellikle sabah saatlerinde hissedilen başın yalnızca bazı bölgelerinde ortaya çıkan ağrılar,
- Nadir de olsa görüşün bulanıklaşması,
- Bilgisayar veya TV benzeri ekranlara bakarken ekranda halka görülmesi,
- Göz tansiyonun ileri safhalarında görme kaybı.
Göz Tansiyonu Yükselince Ne Olur
Göz tansiyonu yükselince ne olur sorusunun yanıtı zaman içinde göz sinirlerinin zarar görmesi ve körlüğün oluşmasıdır. Kalıcı körlüğün oluşmaması için göz tansiyonu hastalığının ilk belirti verdiğinde tedavi edilmesi gerekmektedir.
Glokom Ağrısı Nasıl Olur
Glokom ağrıya neden olan ciddi bir hastalıktır. Ancak normal göz ve baş ağrılarının glokom ağrısından ayırt edilmesi gerekmektedir. Çünkü glokomda kişi sıradan bir baş ve göz ağrısı yaşamaz. Özellikle sabah saatlerinde başın bir kısmının ağrıması glokom ağrısı olabilir. Glokom ağrısı nasıl olur diye merak edenlere verilebilecek en iyi yanıt budur.
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