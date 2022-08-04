Epilepsi nöbeti esnasından kişinin beynindeki hücrelerin arasında normalde olması geçerek mesaj sistemi durmakta ve sorun yaşamaktadır. Bu durum geçici de olsa günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiler çünkü nöbetler beklenmedik zamanlarda tekrarlama eğilimi gösterirler. En basit haliyle epilepsinin tekrarlayan nöbetleri olan nörolojik bir hastalık olarak tanımlanması mümkündür. Epilepsinin tam bir tedavisi olmadığından hastalar çok daha fazla sorun yaşamaktadır. Ancak doktorlar tarafından verilen ilaçlarla nöbetler engellenebilir ve kişinin günlük yaşamını sürdürmesi sağlanabilir. Her yaştan kişide görülebilen epilepsi yaşlı ve çocuklarda daha fazla ortaya çıkar. Erkekler kadınlara göre daha fazla risk altındadır. Epilepsi anlaşılması kolay bir hastalık olmadığından teşhisi de kolay değildir. Bu içeriğimizde epilepsi nedir, neden olur? Epilepsi hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte epilepsi hakkında merak edilen her şey…
Epilepsi Nedir
Toplumsa ismi “sara” olarak da bilinen epilepsi tedavisi olan ve çabuk geçen bir hastalık değildir. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan epilepsi nörolojik bir rahatsızlıktır. Gündelik yaşamı olumsuz etkileyen nöbetler ile ortaya çıkan epilepsi beyin hastalığıdır. Kişinin beynindeki nöronların aniden ve kontrol dışı boşalmasıyla ortaya çıkan epilepsi krizlerinde kişide istemsiz kasılma, duyu değişiklileri ve bazen de bilinçte değişimler oluşmaktadır.
Epilepsi Neden Olur
Epilepsi neden olur sorusunun yanıtı hala tam olarak verilebilmiş değildir. Ancak epilepsinin nörolojik bir hastalık olduğu ve beyindeki nöronlar arası kontrol edilemeyen aktiviteler yüzünden oluştuğu bilinmektedir. Beyinde olması gereken elektrik aktivitelerindeki bozulma ile ortaya çıkan epilepsi nöbetleri esnasında beyinde kalıcı olmayan fonksiyon bozulmaları oluşmaktadır.
Epilepsi Belirtileri
Epilepsi belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Beklenmedik bir şekilde görülen endişeli ve korkulu hal,
- Midede bulantı
- Kişinin kendisini sersem hissetmesi,
- Görmeyle alakalı bozulmalar,
- Ayaklarda ve ellerde az da olsa kontrolün azalması,
- Bedenin dışarısına çıkıyormuş hissiyatı,
- Başta şiddetli ağrılar.
Epilepsi Ne Zaman Başlar
Pek çok kişi epilepsi ne zaman başlar diye merak eder. Genellikle doğum esnasında beyinde oluşan hasar yüzünden ortaya çıkan epilepsi bazı kişilerde ileriki yaşlarda da görülebilmektedir. Bazen beyindeki tümörler de epilepsi nöbetlerine yol açabilir. Ayrıca yaşlılık döneminde de epilepsi hastalığı başlayan kişiler vardır.
Yetişkinlerde Epilepsi Belirtileri
Yetişkinlerde epilepsi belirtileri arasında; bilinçte kaybolmalar, aniden bayılmalar, titremeler, hafızada kayıplar, hareketlerde kontrol kaybı ve idrar kaçırma bulunmaktadır. Diğer yandan beklenmedik şaşkınlık hissiyatı, koku hassasiyeti, bitkin ve halsiz hissetmek de nöbet esnasında görülen belirtiler arasındadır.
Bebeklerde Epilepsi Belirtileri
Bebeklerde epilepsi belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Bebeğin aniden sıçraması ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan kapanma epilepsi belirtisi olabilmektedir.
- Bebekler epilepsi krizi geçirdiğinde gözler sabit bir yere bakar.
- Aniden gelen kasılmalar, midede bulanmalar ve sonrasında kusma da belirtiler arasındadır.
- Hareketlerin kontrol edilememesi ve istemsiz gelen hareketler de görülebilmektedir.
Epilepsi Kaç Yaşında Başlar
Epilepsi kaç yaşında başlar sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Çünkü her yaş epilepsi için risktir. Ancak doğum esnasında beyinde oluşan bir sorun sonucunda ortaya çıkan epilepsi bebeklikte başlamaktadır. Yaşlılıkta başlayan epilepsi için ise 55 yaş ve sonrası risk oluşturur.
Epilepsi Nasıl Geçer
Epilepsi nasıl geçer sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merak edilir. Doktor tarafından teşhis konduktan sonra verilen ilaçların düzenli kullanılması epilepsi nöbetlerini engeller.
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