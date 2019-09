İyi bir makyaj ifademizi nasıl değiştiriyorsa, iyi bir göz makyajı da bakışlarda o kadar değişkenlik yapabiliyor. Kadınların yüz şekilleri birbirinden farklı olduğu için, her kadın; yakışan makyajı kendi bulmalıdır.

Yüz ve gözdeki ortak olmayan özellikler nedeniyle her göze uygun bir göz makyajını anlatmak daha doğru olacaktır.

Yüzünüze süreceğiniz fondöten, pudra gibi malzemeler sürüldükten sonra, göz kapaklarına pastel tonları tercih ederek far sürülmeli. Örneğin lila rengi bir far, hem bakışları daha aydınlık yapacak, hem de göz kapaklarını daha ortaya çıkaracaktır. Beyaz bir far, bir fırça yardımıyla kaşın altına sürülür, bu kaşların daha kalkık durmasını sağlar.

Gölge yapmak isterseniz, lilanın daha koyu bir tonunu seçerek, fırça yardımıyla, gözün bitiş yerine dağıtarak hafif bir gölgelendirme sağlanır. Kirpiğin üstüne siyah bir kalemle ince bir çizgi çekilir ve rimelle tamamlanır.

Gözlerin daha aydınlık görünmesi için, alt kirpik içine beyaz kalem çekilebilir. Buğulu bir bakış yakalamak isterseniz de üst kirpiğe çektiğiniz kalemi, kulak pamuğu yardımıyla hafifçe dağıtmalısınız.