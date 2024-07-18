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        Haberler Gündem 3. Sayfa Görüntüler kan dondurdu! Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi | Son dakika haberleri

        Görüntüler kan dondurdu! Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi

        Adana'da kan donduran bir görüntü kaydedildi. Kentte bir kişi, eski kayınpederini tabancayla vurduktan sonra tekmeleyip üzerine bastı. Saldırgan gözaltına alınırken Muhittin Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:08
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        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
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        Adana'da tartıştığı eski damadı Ahmet S. (43) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Muhittin Bulut (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Susam'ın Bulut'u vurduktan sonra tekmeleyip üzerine bastığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet S., 3 yıl önce 2 çocuğunun annesiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

        KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

        Eski eşi başkasıyla evlenip şehir dışına yerleşen Ahmet S., boşanma konusunda eski kayınpederi Muhittin Bulut'u suçladı. Ahmet S. bu sabah Bulut'un evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet S. yanındaki tabancayla Muhittin Bulut’u vurdu. Bulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhittin Bulut, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ahmet S.'yi Seyhan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

        TEKMELEYİP ÜZERİNE BASTI

        Bu arada Ahmet S.'nin vurduğu eski kayınpederini yaralı halde yerde yatarken tekmeleyip üzerine bastığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Şüpheli Ahmet S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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