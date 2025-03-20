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        Haberler Gündem Güncel Görevli süsüyle içeri girip öğrenciyi takip etti! Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Görevli süsüyle içeri girip öğrenciyi takip etti! Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!

        İstanbul Avcılar'da bir kişi, 'mutfak görevlisiyim' diyerek girdiği kız yurdunda takip ettiği öğrenciye arkadaşlık teklif etti. Dehşet dolu dakikalarda genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine güvenlik görevlileri şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti. Şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:43
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        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
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        Avcılar'da bulunan kız yurduna kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak giren M.K. (57), daha önce takip ettiği kız öğrenciyi bulup, arkadaşlık teklif etti.

        DHA'nın haberine göre genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine güvenlik görevlileri şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

        Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaştı.

        BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

        M.K., bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu. Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı.

        Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

        TUTUKLANDI

        Şüpheli M.K polis merkezine teslim edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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